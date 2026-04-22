GE Vernova Aktie mit kräftigem Kursplus - 22.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von GE Vernova. Mit einer Performance von +7,04 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der GE Vernova Aktie. Nach einem Plus von +0,33 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 905,60€, mit einem Plus von +7,04 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

GE Vernova ist ein führender Anbieter im Energiesektor, der durch innovative Technologien und umfassende Lösungen in der Energieerzeugung und -verteilung besticht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die GE Vernova Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +60,16 %.

Allein seit letzter Woche ist die GE Vernova Aktie damit um +9,41 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,84 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von GE Vernova +63,14 % gewonnen.

Während GE Vernova heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,58 %. Damit gehört GE Vernova heute zu den auffälligeren Werten.

GE Vernova Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,41 % 1 Monat +23,84 % 3 Monate +60,16 % 1 Jahr +235,19 %

Informationen zur GE Vernova Aktie

Stand: 22.04.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 269 Mio. GE Vernova Aktien. Damit ist das Unternehmen 244,98 Mrd.EUR € wert.

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Ob die GE Vernova Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Vernova Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.