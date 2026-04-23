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    E-Auto-Pionier

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    Tesla: Gewinnüberraschung, Umsatzpatzer & Ausgaben-Schock! Was macht die Aktie?

    Tesla übertrifft die Gewinn-Erwartungen, patzt aber beim Umsatz. Zudem schockt Elon Musk die Anleger mit massiv höheren Ausgaben. Zunächst schnellte die Aktie in die Höhe, dann kippte die Stimmung

    E-Auto-Pionier - Tesla: Gewinnüberraschung, Umsatzpatzer & Ausgaben-Schock! Was macht die Aktie?
    Foto: Dall-E

    Tesla hat geliefert – und die Anleger trotzdem verschreckt. Der Elektroautobauer übertraf im ersten Quartal mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 41 Cent die Erwartungen von 37 Cent. Beim Umsatz verfehlte Tesla mit 22,39 Milliarden US-Dollar jedoch die Prognose von 22,64 Milliarden US-Dollar.

    Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Nettogewinn von 409 Millionen US-Dollar beziehungsweise 12 Cent pro Aktie auf 477 Millionen US-Dollar beziehungsweise 13 Cent pro Aktie.

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    Die erste Reaktion war Erleichterung. Die Aktie legte nach Börsenschluss zunächst um rund vier Prozent zu. Doch die Freude hielt nicht lange an. Auf der Telefonkonferenz kündigte Tesla an, dass die Investitionen in diesem Jahr mehr als 25 Milliarden US-Dollar erreichen sollen und damit die bisherige Prognose um 5 Milliarden US-Dollar übertreffen werden. Genau das drehte die Stimmung: Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq fiel die Aktie leicht auf 386,30 US-Dollar je Anteilschein.

    Dabei gab es durchaus Lichtblicke. So stieg der Auto-Umsatz im Quartal um 16 Prozent auf 16,2 Milliarden US-Dollar. Besonders wichtig ist, dass die Bruttomarge im Autogeschäft ohne Emissionsgutschriften auf 19,2 Prozent kletterte und damit den höchsten Stand seit dem vergangenen Jahr erreichte. Tesla begründete dies mit höheren Durchschnittspreisen und niedrigeren Materialkosten je Fahrzeug.

    Gleichzeitig bleibt der Druck enorm. Anfang dieses Monats meldete Tesla 358.023 Fahrzeugauslieferungen für das erste Quartal. Das sind zwar weniger als im Vorquartal, aber etwa 6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

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    Teslas Aktie hatte bis zum Mittwochsschluss bereits 14 Prozent seit Jahresbeginn verloren. Der Konzern kämpft weiterhin mit Rivalen wie BYD und Xiaomi und mit der Frage, ob die Visionen rund um Robotaxis und den Roboter Optimus schnell genug in ein echtes Geschäft überführt werden können.

    Tesla setzt nun auch auf günstigere Varianten des Model 3 und des Model Y. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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    E-Auto-Pionier Tesla: Gewinnüberraschung, Umsatzpatzer & Ausgaben-Schock! Was macht die Aktie? Tesla übertrifft die Gewinn-Erwartungen, patzt aber beim Umsatz. Zudem schockt Elon Musk die Anleger mit massiv höheren Ausgaben. Zunächst schnellte die Aktie in die Höhe, dann kippte die Stimmung
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