Deutsche Rohstoff AG: Konzernabschluss, Dividende & Prognose in Kürze
Starke Zahlen, klare Perspektive: steigende Dividende, Aktienrückkauf und ambitionierte Wachstumsziele bis 2027 unterstreichen die attraktive Position des Unternehmens.
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- Dividendenvorschlag 2025: 2,25 EUR je Aktie (+13% vs. Vorjahr 2,00 EUR) und Aktienrückkaufprogramm bis zu 7,5 Mio. EUR; kombinierter Shareholder Return ~3,82 EUR/Aktie (+~35% gegenüber Vorjahr).
- Prognose 2026 (Best-Case bestätigt): Umsatz 260–280 Mio. EUR, EBITDA 290–310 Mio. EUR (Basisannahmen: 75 USD WTI, 3,50 USD Gas, EUR/USD 1,15); erhöhtes Szenario: Umsatz 290–310 Mio. EUR, EBITDA 320–340 Mio. EUR.
- Erste Prognose für 2027: Basisszenario Umsatz 280–300 Mio. EUR und EBITDA 210–230 Mio. EUR; erhöhtes Szenario Umsatz 310–330 Mio. EUR und EBITDA 230–250 Mio. EUR (gleiche Preisannahmen wie 2026).
- Bestätigte Konzernkennzahlen 2025: Umsatz 195,1 Mio. EUR, EBITDA 132,0 Mio. EUR; Konzernergebnis nach Minderheiten 28,9 Mio. EUR (entspricht 6,03 EUR/Aktie).
- Starke Bilanz- und Cash-Entwicklung: liquide Mittel auf 69,3 Mio. EUR (vorjahr 19,7 Mio.), Nettofinanzverbindlichkeiten reduziert auf ~146 Mio. EUR, Verschuldungsgrad 1,1, Eigenkapitalquote 38%; operativer Free Cashflow positiv 23,9 Mio. EUR (Vorjahr -40,7 Mio.).
- Operative Beschleunigung und Investitionen: deutlich ausgeweitetes Bohrprogramm mit geplanten Investitionen von rund 215–235 Mio. EUR; Prognosebasis beinhaltet zudem sonstige Erträge von ~100 Mio. EUR aus Teilveräußerung der Almonty-Beteiligung.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Deutsche Rohstoff ist am 23.04.2026.
Der Kurs von Deutsche Rohstoff lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 92,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,34 % im
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