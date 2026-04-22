Boeing startet mit überraschend wenig Verlust ins Jahr

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 194,0 auf Tradegate (22. April 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -2,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,20 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 133,67 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +12,51 %/+33,82 % bedeutet.