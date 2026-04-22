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    Boeing startet mit überraschend wenig Verlust ins Jahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Boeing verzeichnet Q1 Verlust von nur 7 Millionen
    • So viele Jet-Auslieferungen wie erstes Quartal 2019
    • Umsatz Q1 22,2 Mrd Dollar und Ziel positiver Cashflow
    Boeing startet mit überraschend wenig Verlust ins Jahr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ARLINGTON (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing ist nach Jahren der Krise überraschend mit weniger Verlust ins Jahr gestartet. Dank gestiegener Flugzeug-Auslieferungen fiel der Verlust im ersten Quartal mit 7 Millionen US-Dollar (rund 6 Mio Euro) geringer aus als die 31 Millionen Dollar ein Jahr zuvor, wie der Konkurrent des weltgrößten Flugzeugherstellers Airbus am Mittwoch in Arlington mitteilte. Boeing lieferte so viele Jets aus wie in keinem ersten Quartal seit 2019. Danach hatten weltweite Flugverbote für sein meistgefragtes Modell, Produktionsmängel und Skandale den Konzern in eine Existenzkrise gestürzt.

    Im abgelaufenen Quartal erzielte Boeing einen Umsatz von 22,2 Milliarden Dollar und damit 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zwar flossen unter dem Strich noch 1,45 Milliarden Dollar an Barmitteln aus dem Konzern ab, doch Analysten hatten im Schnitt mit weitaus schlechteren Zahlen gerechnet. Im Gesamtjahr will Boeing-Chef Kelly Ortberg weiterhin einen positiven Barmittelfluss zwischen 1 und 3 Milliarden Dollar erreichen./stw/jha/

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    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 194,0 auf Tradegate (22. April 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -2,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 133,67 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +12,51 %/+33,82 % bedeutet.




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