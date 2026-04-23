ServiceNow crasht 14 Prozent: Dieses Detail schockt Anleger

Das Unternehmen meldete einen Nettogewinn von 469 Millionen US-Dollar oder 45 Cent pro Aktie, was einem leichten Anstieg gegenüber den 460 Millionen US-Dollar oder 44 Cent pro Aktie des Vorjahres entspricht.

Was für ein Börsen-Schock bei ServiceNow: Der Softwarekonzern hat im 1. Quartal eigentlich solide Zahlen geliefert. So lag der bereinigte Gewinn je Aktie mit 97 Cent leicht über den erwarteten 96 Cent. Auch der Umsatz übertraf mit 3,77 Milliarden US-Dollar die Prognose von 3,74 Milliarden US-Dollar. Im Jahresvergleich wuchs der Erlös um 22 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Dennoch sackte die Aktie nach Börsenschluss um 14 Prozent ab. Warum? Ausgerechnet im Abo-Geschäft tauchte ein Warnsignal auf, das die Anleger aufhorchen ließ. ServiceNow erklärte, dass das Wachstum der Subscription Revenues durch verzögerte Abschlüsse mehrerer großer On-Premise-Deals im Nahen Osten um rund 75 Basispunkte gebremst wurde. Hintergrund ist der andauernde Konflikt in der Region.

Zwar lagen die Aboerlöse mit 3,67 Milliarden US-Dollar leicht über den von FactSet erwarteten 3,65 Milliarden US-Dollar. Doch an der Börse zählt oft nicht der kleine Unterschied, sondern das Risiko dahinter. Und das ist hier plötzlich sichtbar geworden.

ServiceNow hat seine Prognose für die Abonnementumsätze im Geschäftsjahr 2026 von 15,53 bis 15,57 Milliarden US-Dollar auf 15,74 bis 15,78 Milliarden US-Dollar angehoben. Gleichzeitig machte Finanzchefin Gina Mastantuono laut CNBC klar, dass diese Prognose bereits zusätzliche Vorsicht wegen der geopolitischen Lage berücksichtigt.

Immerhin stiegen die verbleibenden Leistungsverpflichtungen auf 12,64 Milliarden US-Dollar und lagen damit über den Erwartungen. Zudem meldete ServiceNow 16 neue Verträge mit einem jährlichen Vertragswert von jeweils mehr als 5 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von fast 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch das KI-Geschäft soll weiter stark wachsen und 2026 mehr als 1 Milliarde US-Dollar erreichen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die ServiceNow Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 103,1USD auf NYSE (23. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.





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