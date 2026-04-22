Kutcho Copper gibt Ernennung eines Board-Mitglieds bekannt

Vancouver, B.C., 22. April 2026 / IRW-Press / Kutcho Copper Corp. (TSXV: KC) (OTC: KCCFF) („Kutcho Copper“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Andrew Kaip zum Direktor des Unternehmens bekannt zu geben.

Vince Sorace, President und CEO von Kutcho Copper, sagt dazu: „Wir begrüßen den Beitritt von Herrn Kaip zum Team von Kutcho Copper. Mit 30 Jahren Expertise und Erfahrung im Bergbausektor und in den Kapitalmärkten bringt er dem Unternehmen erheblichen Mehrwert. Wir sehen der Zusammenarbeit mit Andrew entgegen, um sein Fachwissen beim Projekt Kutcho und bei neuen strategischen Gelegenheiten zu nutzen.“

Andrew Kaip meint: „Ich freue mich sehr, dem Board von Kutcho Copper in so einer spannenden Phase in der Entwicklung des Unternehmens beizutreten. Kutcho Copper hat sein hochgradiges Kupfer-Zink-Projekt in die Machbarkeitsphase überführt. Damit gehört Kutcho Copper zu einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen in Kanada, die über Projekte mit ‚neuen Minen‘ verfügen, die bereit sind, den künftigen kritischen Metallbedarf zu befriedigen.“

Im Januar 2025 trat Herr Andrew Kaip der Konwave AG bei, wo er für die Fondsgruppe der Konwave AG die technische Due Diligence durchführt. Herr Kaip verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bergbausektor und bringt dank seiner mehr als 30-jährigen Tätigkeit in der Industrie und auf den Kapitalmärkten eine globale Perspektive mit. Als Bergbauanalyst wurde er von Brendan Woods International immer wieder unter den Top 3 in den Kategorien für große als auch kleine/mittelständische Edelmetall- und Diamantunternehmen eingestuft.

In seiner Tätigkeit als Co-Head des Bereichs Bergbau-Research bei BMO Capital Markets war Herr Kaip maßgeblich am Aufbau einer globalen Franchise beteiligt, das mehr als 150 Unternehmen abdeckt. Er verfügt über eine einzigartige Perspektive, nachdem er sich mit einem großen Spektrum von Bergbauunternehmen befasste – von den größten Goldbergbaukonzernen bis hin zu einigen der kleinsten Grassroots-Explorern. Als Geologe verbrachte Herr Kaip mehr als zehn Jahre in der Explorationsindustrie in Nord- und Süd-/Mittelamerika. Zuletzt konnte er als Vice-President of Business Development bei Hy-Tech Drilling Ltd. seine umfassende Erfahrung im Bergbausektor um zusätzliche Kenntnisse im Bereich Diamantbohrungen ergänzen.