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    Besonders beachtet!

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    Boeing Aktie legt weiter zu - +3,50 % - 22.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Boeing Aktie bisher um +3,50 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Boeing Aktie.

    Besonders beachtet! - Boeing Aktie legt weiter zu - +3,50 % - 22.04.2026
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    Boeing ist ein US-Luft- und Raumfahrtkonzern, entwickelt und fertigt Verkehrsflugzeuge (737, 787), Militärjets, Raumfahrt- und Verteidigungssysteme sowie Services (Wartung, Training). Marktstellung: neben Airbus einer der zwei global dominierenden Zivilflugzeugbauer. Wichtige Konkurrenten: Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman. USPs: starke Verteidigungssparte, enge Beziehungen zu US-Regierung, globale Service-Infrastruktur.

    Boeing Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,50 % konnte die Boeing Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Boeing Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 193,54, mit einem Plus von +3,50 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Der heutige Anstieg bei Boeing konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -12,45 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Boeing Aktie damit um +2,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,66 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Boeing auf +0,79 %.

    Boeing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,59 %
    1 Monat +15,66 %
    3 Monate -12,45 %
    1 Jahr +36,11 %
    Stand: 22.04.2026, 14:15 Uhr

    Informationen zur Boeing Aktie

    Es gibt 786 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 152,47 Mrd. € wert.

    Boeing startet mit überraschend wenig Verlust ins Jahr


    Der US-Flugzeugbauer Boeing ist nach Jahren der Krise überraschend mit weniger Verlust ins Jahr gestartet. Dank gestiegener Flugzeug-Auslieferungen fiel der Verlust im ersten Quartal mit 7 Millionen US-Dollar (rund 6 Mio Euro) geringer aus als die …

    Boeing schlägt Erwartungen – ist das der Anfang eines Comebacks?


    Boeing verliert deutlich weniger als befürchtet, steigert den Umsatz und erhöht das Tempo bei der Produktion. Ist das die lang ersehnte Wende?

    Hebt sie wieder ab?


    Die Boeing-Aktie setzt sich Mittwochmittag mit einem Kursplus von +1% an die Spitze der Werte im Dow Jones Industrial. Fielen die Quartalszahlen des amerikanischen Luft- und Raumfahrtkonzerns denn erfreulich aus und wie sollten Anleger darauf reagieren? Starke Zahlen Die Zahlen kann man in der Tat in Summe als erfreulich bezeichnen. Boeing steigerte im ersten Quartal […] The post Boeing-Aktie: Hebt sie wieder ab? first appeared on sharedeals.de.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Boeing

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,11 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,16 %. Northrop Grumman legt um +0,65 % zu RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +0,97 %.

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    Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Boeing

    +3,53 %
    +2,59 %
    +15,66 %
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    -4,12 %
    +63,36 %
    +1.188,09 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471
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