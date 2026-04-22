US-Telekomkonzern AT&T lockt überraschend viel neue Mobilfunkkunden an

DALLAS (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern AT&T hat im ersten Quartal trotz des starken Wettbewerbs den Umsatz gesteigert und mehr neue Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet. Der Konzern setzte dabei auf Bündelpakete und Sonderangebote. Zu Jahresbeginn entschieden sich netto rund 294.000 neue Kunden für einen Mobilfunkvertrag, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dallas mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Im vorbörslichen US-Handel gab die Aktie aber leicht nach.

Die Erlöse stiegen im ersten Quartal um fast drei Prozent auf 31,5 Milliarden US-Dollar (rund 26,8 Mrd Euro) und lagen damit leicht über den Markterwartungen. Rückenwind kam vom Wachstum im Mobilfunk-Geschäft und bei Internetzugängen für Haushalte. Zudem profitierte das Unternehmen von dem im Februar abgeschlossenen Kauf des Glasfasergeschäfts von Lumen Technologies.