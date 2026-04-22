64 % der KMU können Daten nach Ransomware-Angriff trotz Zahlung nicht oder nur teilweise wiederherstellen (FOTO)

München (ots) - Ransomware ist längst kein Konzernproblem mehr: In Deutschland

richten sich inzwischen laut polizeilicher Kriminalstatistik (https://www.fzi.de

/2025/10/08/cybersicher-lagebild-2025-cyberbedrohung-fuer-kmu-auf-rekordhoch/)

rund 80 Prozent aller bekannten Ransomware-Angriffe gegen kleine und mittlere

Unternehmen. KMU sind auch entsprechend sensibilisiert: Aus ihrer Sicht stellen

der externe Zugriff auf Kunden- oder interne Daten (37 %) sowie jegliche

Gefährdung von Unternehmensdaten (36 %) die größten Risiken bei Cyberangriffen

dar. Das zeigt der aktuelle Cyber Readiness Report

(https://www.hiscox.de/research/hiscox-cyber-readiness-report/) des

Spezialversicherers Hiscox.



Die häufigsten Gründe für die Entscheidung, Lösegeld nach einem

Ransomware-Angriff zu zahlen, sind fehlende oder unvollständige Backups, akuter

Zeitdruck durch komplette Betriebsstillstände oder Angst vor der

Veröffentlichung sensibler Daten. Die Zahlung von Lösegeld ist jedoch hoch

riskant und führt häufig nicht zum Ziel: Von denjenigen KMU in Deutschland, die

Lösegeld gezahlt haben, konnten 37 % ihre Daten nur teilweise und 27 % gar nicht

wiederherstellen.





Klemens Lemke, Underwriting Manager Cyber bei Hiscox Deutschland, erklärt

darüber hinaus: "Wir raten entschieden davon ab, im Ransomware-Fall Lösegeld zu

zahlen. Die Erfahrung zeigt: Selbst nach einer Zahlung bleiben Daten sehr häufig

verloren, Systeme müssen neu aufgebaut werden und das Risiko weiterer Angriffe

steigt. Unser Ansatz ist daher ein anderer - starke Prävention, schnelle

Incident Response und professionelle technische Hilfe im Ernstfall. Eine

Cyberversicherung ist dabei ein zentraler Baustein für Unternehmen: Sie schützt

nicht nur vor finanziellen Folgen wie Schadenersatzforderungen oder

Betriebsunterbrechungen, sondern bietet vor allem umfassende Service- und

Assistance-Leistungen. Über eine Krisenhotline erhalten betroffene Unternehmen

im Schadenfall sofort Zugang zu spezialisierten IT-Experten und Forensikern, die

bei der Analyse des Angriffs, der Wiederherstellung von Daten und den nächsten

notwendigen Schritten unterstützen. So sorgt eine Cyberversicherung vor allem

für schnelle, professionelle Hilfe in einer akuten Krisensituation."



Über die Studie:



Der internationale Hiscox Cyber Readiness Report (CRR) liefert jährlich seit

2016 ein aktuelles Bild der Cyber-Bereitschaft von Organisationen und bietet

eine Blaupause für Best Practices im Kampf gegen eine sich ständig

weiterentwickelnde Bedrohung. Der CRR 2025, der vom Marktforschungsinstitut

Wakefield Research im Auftrag von Hiscox durchgeführt wurde, basiert auf einer

internationalen Befragung von 5.750 Expertinnen und Experten, die für die

Cyber-Sicherheitsstrategie ihres Unternehmens verantwortlich sind. Befragt

wurden Führungskräfte wie Geschäftsführer, Abteilungsleiter, IT-Manager und

andere wichtige Fachleute, aber auch Selbstständige. In diesem Jahr wurde der

Fokus erstmals auf kleine und mittlere Unternehmen gelegt und eine

repräsentative Auswahl von Unternehmen bis 250 Mitarbeitende aus verschiedenen

Branchen befragt. Die Teilnehmenden stammen aus den folgenden Ländern:

Deutschland, den USA, dem Vereinigten Königreich, der Republik Irland,

Frankreich, Spanien und Portugal, was diesen Report zu einem der umfassendsten

und meistbeachteten seiner Art macht. Die Befragungen für den CRR 2025 wurden

zwischen dem 29. Juli und dem 8. August 2025 durchgeführt.



Weitere Informationen zum Hiscox Cyber Readiness Report 2025 finden Sie online

unter:



https://www.hiscox.de/research/hiscox-cyber-readiness-report/



Über Hiscox



Hiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit einem auf die Absicherung

beruflicher Risiken, privater Vermögenswerte und Spezialrisiken fokussierten

Versicherungsportfolio. Gegründet vor über 125 Jahren ist das Unternehmen an der

London Stock Exchange notiert (LSE:HSX) und hat Büros in vierzehn Ländern.

Kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox Versicherungen mit einer

umfassenden Allgefahrendeckung, insbesondere für Kunst, wertvollen Hausrat,

Ferienhäuser und Oldtimer sowie Lösegeldversicherungen. Für Kunstsammlungen und

Kunstausstellungen bietet Hiscox spezielle Konzepte an. Für Geschäftskunden

bietet Hiscox branchenspezifische Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und

Cyberversicherungen, die auf mittelständische Dienstleistungsunternehmen

zugeschnitten sind. Hier konzentriert sich Hiscox auf die IT-, Medien-,

Telekommunikations- sowie Unternehmensberatungsbranche. Weitere Informationen

finden Sie unter: http://www.hiscox.de



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Hiscox

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