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    Lösegeld ist keine Lösung

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    64 % der KMU können Daten nach Ransomware-Angriff trotz Zahlung nicht oder nur teilweise wiederherstellen (FOTO)

    München (ots) - Ransomware ist längst kein Konzernproblem mehr: In Deutschland
    richten sich inzwischen laut polizeilicher Kriminalstatistik (https://www.fzi.de
    /2025/10/08/cybersicher-lagebild-2025-cyberbedrohung-fuer-kmu-auf-rekordhoch/)
    rund 80 Prozent aller bekannten Ransomware-Angriffe gegen kleine und mittlere
    Unternehmen. KMU sind auch entsprechend sensibilisiert: Aus ihrer Sicht stellen
    der externe Zugriff auf Kunden- oder interne Daten (37 %) sowie jegliche
    Gefährdung von Unternehmensdaten (36 %) die größten Risiken bei Cyberangriffen
    dar. Das zeigt der aktuelle Cyber Readiness Report
    (https://www.hiscox.de/research/hiscox-cyber-readiness-report/) des
    Spezialversicherers Hiscox.

    Die häufigsten Gründe für die Entscheidung, Lösegeld nach einem
    Ransomware-Angriff zu zahlen, sind fehlende oder unvollständige Backups, akuter
    Zeitdruck durch komplette Betriebsstillstände oder Angst vor der
    Veröffentlichung sensibler Daten. Die Zahlung von Lösegeld ist jedoch hoch
    riskant und führt häufig nicht zum Ziel: Von denjenigen KMU in Deutschland, die
    Lösegeld gezahlt haben, konnten 37 % ihre Daten nur teilweise und 27 % gar nicht
    wiederherstellen.

    Klemens Lemke, Underwriting Manager Cyber bei Hiscox Deutschland, erklärt
    darüber hinaus: "Wir raten entschieden davon ab, im Ransomware-Fall Lösegeld zu
    zahlen. Die Erfahrung zeigt: Selbst nach einer Zahlung bleiben Daten sehr häufig
    verloren, Systeme müssen neu aufgebaut werden und das Risiko weiterer Angriffe
    steigt. Unser Ansatz ist daher ein anderer - starke Prävention, schnelle
    Incident Response und professionelle technische Hilfe im Ernstfall. Eine
    Cyberversicherung ist dabei ein zentraler Baustein für Unternehmen: Sie schützt
    nicht nur vor finanziellen Folgen wie Schadenersatzforderungen oder
    Betriebsunterbrechungen, sondern bietet vor allem umfassende Service- und
    Assistance-Leistungen. Über eine Krisenhotline erhalten betroffene Unternehmen
    im Schadenfall sofort Zugang zu spezialisierten IT-Experten und Forensikern, die
    bei der Analyse des Angriffs, der Wiederherstellung von Daten und den nächsten
    notwendigen Schritten unterstützen. So sorgt eine Cyberversicherung vor allem
    für schnelle, professionelle Hilfe in einer akuten Krisensituation."

    Über die Studie:

    Der internationale Hiscox Cyber Readiness Report (CRR) liefert jährlich seit
    2016 ein aktuelles Bild der Cyber-Bereitschaft von Organisationen und bietet
    eine Blaupause für Best Practices im Kampf gegen eine sich ständig
    weiterentwickelnde Bedrohung. Der CRR 2025, der vom Marktforschungsinstitut
    Wakefield Research im Auftrag von Hiscox durchgeführt wurde, basiert auf einer
    internationalen Befragung von 5.750 Expertinnen und Experten, die für die
    Cyber-Sicherheitsstrategie ihres Unternehmens verantwortlich sind. Befragt
    wurden Führungskräfte wie Geschäftsführer, Abteilungsleiter, IT-Manager und
    andere wichtige Fachleute, aber auch Selbstständige. In diesem Jahr wurde der
    Fokus erstmals auf kleine und mittlere Unternehmen gelegt und eine
    repräsentative Auswahl von Unternehmen bis 250 Mitarbeitende aus verschiedenen
    Branchen befragt. Die Teilnehmenden stammen aus den folgenden Ländern:
    Deutschland, den USA, dem Vereinigten Königreich, der Republik Irland,
    Frankreich, Spanien und Portugal, was diesen Report zu einem der umfassendsten
    und meistbeachteten seiner Art macht. Die Befragungen für den CRR 2025 wurden
    zwischen dem 29. Juli und dem 8. August 2025 durchgeführt.

    Weitere Informationen zum Hiscox Cyber Readiness Report 2025 finden Sie online
    unter:

    https://www.hiscox.de/research/hiscox-cyber-readiness-report/

    Über Hiscox

    Hiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit einem auf die Absicherung
    beruflicher Risiken, privater Vermögenswerte und Spezialrisiken fokussierten
    Versicherungsportfolio. Gegründet vor über 125 Jahren ist das Unternehmen an der
    London Stock Exchange notiert (LSE:HSX) und hat Büros in vierzehn Ländern.
    Kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox Versicherungen mit einer
    umfassenden Allgefahrendeckung, insbesondere für Kunst, wertvollen Hausrat,
    Ferienhäuser und Oldtimer sowie Lösegeldversicherungen. Für Kunstsammlungen und
    Kunstausstellungen bietet Hiscox spezielle Konzepte an. Für Geschäftskunden
    bietet Hiscox branchenspezifische Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und
    Cyberversicherungen, die auf mittelständische Dienstleistungsunternehmen
    zugeschnitten sind. Hier konzentriert sich Hiscox auf die IT-, Medien-,
    Telekommunikations- sowie Unternehmensberatungsbranche. Weitere Informationen
    finden Sie unter: http://www.hiscox.de

    Pressekontakt:

    Hiscox
    Leo Molatore
    Bernhard-Wicki-Str. 3
    80636 München
    +49 (0) 89 54 58 01 566
    mailto:leo.molatore@hiscox.com
    Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

    LHLK Agentur für Kommunikation
    Eva-Maria Gose-Fehlisch
    Tegernseer Platz 7
    81541 München
    +49 (0) 89 72 01 87 224
    mailto:hiscox@lhlk.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15936/6260545
    OTS: Hiscox




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