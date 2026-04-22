JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Nach den starken Vorab-Hinweisen zum Bericht für das erste Quartal wertete Analystin Vanessa Jeffriess am Mittwoch die Ankündigung einer weiteren Partnerschaft mit einem wichtigen Humanoid-Hersteller als positiven Schritt und weiteren Beleg für Schaefflers differenzierte Positionierung als Zulieferer der Humanoid-Branche. Schaeffler hatte am Mittwoch eine strategische Partnerschaft mit Hexagon Robotics und kurz danach auch eine Kooperation mit VinDynamics bekanntgegeben./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 8,44EUR auf Tradegate (22. April 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,45

Kursziel alt: 10,45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,45 € , was eine Steigerung von +24,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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