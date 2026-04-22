JPMORGAN stuft NETFLIX COM INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 118 US-Dollar belassen. Mit der bevorstehenden Einführung hochformatiger Videos engagiere sich der Streaming-Dienst stärker jenseits des TV-Bildformats, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit könne das Unternehmen Marktanteile im Geschäft mit kürzeren, "Snack-fähigen" Videos gewinnen./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:44 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 79,37EUR auf Tradegate (22. April 2026, 14:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 118

Kursziel alt: 118

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 118,00 $ , was eine Steigerung von +26,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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