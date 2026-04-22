JPMORGAN stuft NETFLIX COM INC auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 118 US-Dollar belassen. Mit der bevorstehenden Einführung hochformatiger Videos engagiere sich der Streaming-Dienst stärker jenseits des TV-Bildformats, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit könne das Unternehmen Marktanteile im Geschäft mit kürzeren, "Snack-fähigen" Videos gewinnen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 79,37EUR auf Tradegate (22. April 2026, 14:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 118
Kursziel alt: 118
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 118
Kursziel alt: 118
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte