JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. In den Fokus rückten immer stärker die steigenden Preise für Speicherchips und wie Apple damit zurechtkomme, schrieb Samik Chatterjee in einem Ausblick am Mittwoch. Das Augenmerk gelte zudem dem neuen Konzernchef John Ternus und der Profitabilität./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 20:42 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 227,9EUR auf Tradegate (22. April 2026, 14:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

