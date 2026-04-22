JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die weiter geschlossene Straße von Hormus sieht Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung die größten Risiken bei der Kerosinversorgung für die Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt sowie die von Vinci betriebenen britischen Flughäfen. Mit Blick auf die Fluggesellschaften seien die Risiken in Großbritannien am höchsten./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 7,518EUR auf Tradegate (22. April 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,89 € , was eine Steigerung von +4,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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