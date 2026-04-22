Aktien New York Ausblick
Nasdaq mit nächstem Rekordhoch erwartet
- US-Indizes steuern trotz Iran-Konflikt Bestmarken an
- Nasdaq 100 mit Rekordlauf und Fokus auf Chiphersteller
- Verlängerte Feuerpause erhöht Risiko für Seehandel
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen steuern die wichtigsten Indizes trotz der weiter unklaren Lage im Iran-Krieg Bestmarken an. Die Anleger bleiben, was die geopolitische Lage betrifft, recht entspannt. Angesichts der Berichtssaison samt bereits starken Quartalsberichten rückt zunehmend die Technologiebranche zurück in den Fokus.
Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Börsenstart 0,7 Prozent höher bei 49.508 Punkten. Das bringt den bekanntesten Wall-Street-Index seinem Rekordhoch aus dem Monat Februar ein weiteres Stück näher.
Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 dürfte unterdessen seinen Rekordlauf fortsetzen. Er wird zur Wochenmitte 1,0 Prozent höher bei 26.745 Zählern erwartet. Dort stehen Börsianern zufolge zunehmend wieder die steigenden Gewinne von Chipherstellern im Fokus, die sich bei vielen dieser Aktien noch nicht ausreichend in den Bewertungen widerspiegeln.
Kurz vor Ablaufen der Waffenruhe verlängerte US-Präsident Donald Trump die Feuerpause, während die Blockade des iranischen Seehandels fortgesetzt wird. Nun wird gewartet, ob die politische Führung im Iran ihrerseits die Feuerpause weiter einhalten wird. "Die Verlängerung des Waffenstillstands betrachten Anleger mit einem lachenden und einem weinenden Auge", erklärte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.
So hält sich die Hoffnung auf einen baldigen Frieden, doch zugleich werde befürchtet, dass der Iran auf Zeit spielt, was laut Stanzl "ohne freie Seewege durch die Straße von Hormus ein Problem ist". Denn "ausbleibende Fortschritte in den Verhandlungen erhöhen das Risiko einer zeitlich ausgedehnten Pattsituation, die wegen teurer Energie den Ausblick für die Weltwirtschaft maßgeblich eintrüben kann".
Unter den Einzelwerten dürften Aktien wie Boeing, GE Vernova, United Airlines, AT&T oder auch Capital One einen Blick wert sein. Nach Börsenschluss dürften dann vor allem der zu den sogenannten Glorreichen Sieben zählende E-Autobauer Tesla Aufmerksamkeit auf sich ziehen sowie auch die beiden Tech-Konzerne IBM und Texas Instruments .
Dow-Mitglied Boeing meldete nach Jahren der Krise für das erste Quartal einen Umsatzanstieg und zugleich geringere Verluste im Vergleich zum Vorjahr. Die Aktie gewann vorbörslich 3,7 Prozent.
GE Vernova sprangen vor dem Börsenstart um 8,0 Prozent hoch. Der Energieanlagenbauer übertraf dank einer starken Nachfrage im ersten Quartal die Erwartungen und hob seine Jahresziele an. Dass United Airlines trotz am Vorabend gesenkter Jahresgewinnprognose zugleich um 1,7 Prozent zulegten, begründeten Börsianer mit der verlängerten Waffenruhe in Nahost.
AT&T überraschte bei Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal zwar positiv und gewann mehr Neukunden im Mobilfunkbereich hinzu als erwartet. Für das Papier des Telekomunternehmens ging es vorbörslich dennoch um 2,5 Prozent abwärts.
Capital One verloren angesichts verfehlter Schätzungen für Umsatz und Gewinn im ersten Quartal 0,7 Prozent. Das Kreditkartenunternehmen litt unter einer gestiegenen Risikovorsorge./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 194,0 auf Tradegate (22. April 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +6,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 338,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 465,00USD was eine Bandbreite von -56,38 %/+39,89 % bedeutet.
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Dividenden-Depot vonHS im März 2026
https://www.lkz.de/lokales/kultur-lokal_artikel,-mehr-euphor…
Die im Februar 2026 ausgebliebene Ausschüttung von Petroleo Brasileiro SA wurde am 05.03.2026 nachgezahlt (13 Tage verspätet). Zusätzlich ging auch die reguläre März-Dividende – diesmal mit rund zehn Tagen Verzögerung – noch im selben Monat ein. Dadurch ist im Ausschüttungsdiagramm gut zu erkennen, dass Petrobras nach längerer Zeit wieder den größten Anteil an den Monatseinnahmen stellt. Zusammen mit dem Bruchstückverkauf bei Reckitt Benckiser Plc. ergab sich ein deutlich positiver Jahresvergleich der Nettoeinnahmen.
Die im Vormonat zu spät vorgenommene Umbuchung führte zu -0,07 € Überziehungszinsen. Ansonsten entwickelten sich insbesondere die Dividenden sehr positiv. Erhöhungen stellte ich bei folgenden Aktien fest:
- Enbridge Inc. erhöhte um +0,0275 can-$ (+2,92%) auf 0,97 can-$.
- 3M Co. erhöhte um +0,05 USD (+6,85%) auf 0,78 USD
- Equinor ASA erhöhte um +1,5249 NOK (+61,00%)
- NextEra Energy Inc. erhöhte um +0,0567 USD (+10,01%) auf 0,6232 USD
Kürzungen gab es bei diesem Wertpapier:
- LyondellBasell Industries N.V. reduzierte um -0,68 USD (-49,64%) auf 0,69 USD- und der Kurs drehte nach oben...?!!
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260418210134-20260331-quelle-kapitaleinkuenfte.jpg
- (--) Dow Inc. +82,32%,
- (--) LyondellBasell Industries N.V. +78,43%,
- (--) Equinor ASA +74,62%.
- (2.) Saipem SpA +64,18% und
- (--) Petroleo Brasileiro SA +58,44%.
Aus den bisherigen TOP-5 herausgefallen sind: Hafnia Ltd. (4.) jetzt Platz 11 mit +44,29%, TKMS AG & Co. KGaA (3.) jetzt Platz 12 mit +36,31%, CMB.Tech NV (1.) jetzt Platz 15 mit +33,50% sowie Marubeni Corp. (5.) jetzt Platz 16 mit +33,18%.
- (--) Takkt AG -29,86%
- (4.) Carbios SA -27,35%
- (--) Deutsche Pfandbriefbank AG -26,71%
- (--) Flowers Foods Inc. -25,00%
- (2.) PayPal Holdings Inc. -23,29%
Weitere Veränderungen: Triple Point Venture Growth BDC Corp. (5.) jetzt Platz 9 mit -20,34%, Lincoln National Corp. (1.) jetzt Platz 11 mit -19,30% und International Business Machines Corp. (3.) jetzt Platz 12 mit -19,19% jeweils von unten.
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2025 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.
- 1. (2.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,21%)
- 2. (1.) Bilfinger SE (7,15%)
- 3. (4.) BASF SE (5,97%)
- 4. (3.) Allianz SE (5,87%)
- 5. (5.) Pampa Energia SA ADR (5,30%)
Für den April erwarte ich einen klassischen Dividendenmonat mit deutlich steigenden Ausschüttungen. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage der wichtigste Risikofaktor für die weitere Entwicklung.
Für Alle, welche noch dabei sind: Legal & General Aktie WKN: 851584 ISIN: GB0005603997
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260417175710-leg-26-04.png
Britischer Fondsgigant L&G strebt Verdoppelung des Asien-Geschäfts an, so der CEO
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/britischer-fondsgigant-l-g-strebt-verdoppelung-des-asien-geschaefts-an-so-der-ceo-ce7e50dcda8afe24
Großbritanniens größter Asset Manager Legal & General beabsichtigt, sein verwaltetes Vermögen in Asien auf rund 500 Milliarden Dollar zu verdoppeln. Dies ist Teil einer Strategie zum Ausbau des internationalen Geschäfts, wie CEO Antonio Simoes am Montag gegenüber Reuters erklärte.
Asien ist der am schnellsten wachsende internationale Markt der Gruppe und soll eine Schlüsselrolle bei dem Ziel spielen, das internationale verwaltete Vermögen (AUM) bis 2028 auf mehr als 50 % des Portfolios zu steigern, gegenüber etwa 43 % im vergangenen Jahr, so Simoes.
Der Fonds- und Versicherungskonzern verwaltet derzeit Vermögenswerte in Höhe von 244 Milliarden Dollar von asiatischen Kunden bei einem weltweiten AUM von 1,6 Billionen Dollar.
"Wir sind für Asien derzeit sehr optimistisch gestimmt", sagte er. Die Gruppe beschäftigt in der Region mehr als 50 Mitarbeiter.
Die Aktien von L&G blieben während der Amtszeit von Simoes hinter inländischen Konkurrenten wie Aviva zurück, während er versuchte, die Investoren von den Vorzügen seiner Strategie zu überzeugen. Simoes, der 2024 zum CEO ernannt wurde, hat versprochen, die Performance zu verbessern und die Renditen für die Aktionäre durch eine Vereinfachung des 190 Jahre alten britischen Konzerns zu steigern.
Geopolitische Spannungen und Marktschwankungen im Zuge des Iran-Konflikts verstärken laut Simoes die Nachfrage asiatischer Kunden nach globaler Diversifizierung über Anlageklassen und Regionen hinweg.
"Was die Märkte derzeit einpreisen, ist eine Deeskalation des Konflikts", sagte er.
WEALTH MANAGEMENT ALS NÄCHSTE ETAPPE
Der Wealth-Management-Markt sei nun die "nächste Etappe" für das Unternehmen in Asien, sagte Simoes, nachdem die Präsenz zunächst bei Staatsfonds, Pensionskassen und anderen institutionellen Kunden aufgebaut wurde.
L&G plant den Aufbau weiterer Vertriebspartnerschaften, um wohlhabende Investoren in Asien zu erreichen, erklärte er gegenüber Reuters in Hongkong, wo sich eines der fünf Büros in der Region befindet. Die weiteren Standorte sind Singapur, Festlandchina, Tokio und Australien.
Der Vorstoß in das asiatische Wealth Management gewinnt bereits an Fahrt, sagte er. Eine Partnerschaft mit der J.P. Morgan Private Bank habe innerhalb eines Jahres mehr als 1 Milliarde Dollar von asiatischen Kunden eingeworben.
Die globale "Unconstrained Bond"-Strategie - ein flexibler Rentenfonds, der sich freier an den Märkten bewegen kann als eine traditionelle Strategie -, die über die United Overseas Bank in Singapur vertrieben wird, ist ebenfalls auf über 1 Milliarde Dollar angewachsen.
Laut Simoes befinden sich nach der Übernahme einer 75 %-Beteiligung an dem Private-Market-Spezialisten Proprium Capital Partners auch Strategien für Privatmarktanlagen für Asien in der Pipeline.
Das Wachstum werde nicht zu Lasten der Margen gehen, so Simoes. Das Unternehmen strebe bis 2028, idealerweise schon früher, eine durchschnittliche Ertragsmarge von mehr als 10 Basispunkten an, gegenüber aktuell 9 Basispunkten.
Weiterhin gutes gelingen, Gruss RS
Konkret habe ich, in einer relativ teuren Region dieses Landes lebend, selbst in den Jahren 2021/22 durchschonttlich ca. 1.350 Euro monatlich ausgegeben und da war die Wohnungserstausstattung (Waschmaschine etc.) mit drin, soweit es sich nicht um gratis erhaltene Gebrauchtteile handelte. Selbst heute noch reichen mir als Single ca. 2.000-2.200 Euro monatlich locker um nicht nur über die Runden zu kommen, da kann man auch hie und da mal essen gehen, in einem guten Viertel wohnen und in Urlaub fahren. Da kann dann selbst ein Medianverdiener (aktuell ca. 50k Jahresbrutto) locker 500 Euro+ im Monat beiseite packen. Was entgegensteht ist im Wesentlichen die eigene Eitelkeit, mehr darstellen zu wollen als man aktuell ist.