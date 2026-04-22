JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf die weiter geschlossene Straße von Hormus sieht Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung die größten Risiken bei der Kerosinversorgung für die Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt sowie die von Vinci betriebenen britischen Flughäfen. Mit Blick auf die Fluggesellschaften seien die Risiken in Großbritannien am höchsten./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / GMT
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Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 4,315EUR auf Tradegate (22. April 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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