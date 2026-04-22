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    Besonders beachtet!

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    SoftBank Group Aktie stark gefragt - 22.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SoftBank Group Aktie bisher um +9,47 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SoftBank Group Aktie.

    Besonders beachtet! - SoftBank Group Aktie stark gefragt - 22.04.2026
    Foto: Norikazu Tateishi - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    SoftBank Group ist eine japanische Investment-Holding mit Fokus auf Technologie- und Telekommunikationsbeteiligungen (u.a. Vision Funds, Arm-Anteil). Hauptleistung: Kapital, Netzwerk, Skalierung für Tech- und KI-Unternehmen. Marktstellung: einer der größten Tech-Investoren weltweit. Wichtige Konkurrenten: Sequoia, Tiger Global, KKR, Blackstone. USP: aggressiver Kapitaleinsatz, großer globaler Deal-Flow, strategische Ökosystem-Orientierung.

    SoftBank Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.04.2026

    Mit einer Performance von +9,47 % konnte die SoftBank Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SoftBank Group Aktie. Nach einem Plus von +6,63 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 30,19. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei SoftBank Group einen Gewinn von +30,45 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die SoftBank Group Aktie damit um +28,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +60,79 %. Im Jahr 2026 gab es für SoftBank Group bisher ein Plus von +23,71 %.

    SoftBank Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +28,55 %
    1 Monat +60,79 %
    3 Monate +30,45 %
    1 Jahr +189,43 %
    Stand: 22.04.2026, 14:51 Uhr

    Informationen zur SoftBank Group Aktie

    Es gibt 6 Mrd. SoftBank Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 172,41 Mrd. € wert.

    Trump verlängert Waffenruhe: Nikkei 225 erreicht neuen Rekord, aber . . .


    Der japanische Nikkei 225 hat zeitweise einen neuen Rekord erreicht, da US-Präsident Donald Trump den Waffenstillstand mit dem Iran verlängert hat. Die Unsicherheit unter Anlegern bleibt jedoch weiterhin groß.

    So schlagen sich die Wettbewerber von SoftBank Group

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,52 %. Deutsche Telekom notiert im Minus, mit -4,42 %. Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,77 %. Tencent verliert -0,34 % Alibaba Group notiert im Plus, mit +0,35 %.

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    Ob die SoftBank Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SoftBank Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SoftBank Group

    +9,12 %
    +28,55 %
    +60,79 %
    +30,45 %
    +189,43 %
    +248,61 %
    +53,24 %
    +373,93 %
    +15.820,63 %
    ISIN:JP3436100006WKN:891624
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