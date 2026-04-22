IREN Aktie mit kräftigem Kursplus - 22.04.2026

Die IREN Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,10 % auf 40,09€. Damit gewinnt die Aktie +1,58 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die IREN Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,83 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 40,09€, mit einem Plus von +4,10 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Iris Energy betreibt nachhaltiges Bitcoin-Mining mit erneuerbaren Energien, hebt sich durch Umweltfreundlichkeit ab und konkurriert mit Riot Blockchain und Marathon Digital.

Obwohl sich die IREN Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -14,27 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IREN Aktie damit um -0,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,56 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von IREN +20,05 % gewonnen.

IREN Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,16 % 1 Monat +14,56 % 3 Monate -14,27 % 1 Jahr +682,04 %

Informationen zur IREN Aktie

Stand: 22.04.2026, 14:51 Uhr

Es gibt 225 Mio. IREN Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,00 Mrd. € wert.

IREN Aktie jetzt kaufen?

Ob die IREN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IREN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.