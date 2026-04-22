[Guru Investing] Starinvestor Daniel Loeb über "den Nebel des Krieges" und wie er sich vor dem aufziehenden (Energie-Disruptions-) Sturm wappnet

Daniel Loeb ist ein Star in der Investmentszene und man kann ihn mit vielen Attributen versehen: sympathisch, eloquent, durchsetzungsstark, erfolgreich. Und Letzteres über viele Jahre, was ihn von so manchem gefallenem Star unterscheidet, der nach kurzen, Aufsehen erregenden Erfolgen eher mit teuren Fehlgriffen auf sich aufmerksam machte.





Seit 1995 ist Loeb mit seiner eigenen Investmentfirma Third Point auf Beutejagd und sein charismatisches und freundliches Auftreten sollten nicht darüber hinweg täuschen, dass er als aktivistischer Investor klare Vorstellungen hat und diese auch durchzusetzen weiß.