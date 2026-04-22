Duerr Aktie heute im Minus (21,950€) - 22.04.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Duerr Aktie. Mit einer Performance von -2,44 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +198,09 %, geht es heute bei der Duerr Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Dürr ist ein Maschinen- und Anlagenbauer für die Automobil- und holzverarbeitende Industrie. Kernprodukte: Lackier- und Endmontageanlagen, Umwelttechnik, Automatisierung, Software/Industrie 4.0. Starke Marktstellung als einer der Weltmarktführer bei Auto-Lackieranlagen. Wichtige Wettbewerber: Geico Taikisha, ABB, Kuka. USP: Systemanbieter mit Prozess-Know-how, hoher Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Duerr Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -1,09 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Duerr Aktie damit um +4,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,14 %. Im Jahr 2026 gab es für Duerr bisher ein Plus von +0,67 %.

Während Duerr deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,22 %. Damit gehört Duerr heute zu den auffälligeren Werten.

Duerr Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,15 % 1 Monat +25,14 % 3 Monate -1,09 % 1 Jahr +18,02 %

Informationen zur Duerr Aktie

Stand: 22.04.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 69 Mio. Duerr Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Duerr

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,91 %.

Duerr Aktie jetzt kaufen?

Ob die Duerr Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Duerr Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.