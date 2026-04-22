Silber laut Analysten mit 40 USD je Unze fair bewertet

Der Silberpreis hat sich zuletzt in einer engen Spanne zwischen 78 und 80 US-Dollar je Unze eingerichtet. Doch während der Markt damit zunächst Stabilität signalisiert, mahnt die Commerzbank zur Vorsicht: Nach Einschätzung der Bank liegt der faire Wert von Silber eher in der Nähe von 40 US-Dollar als auf dem aktuellen Niveau. Gleichzeitig rechnet das Institut nicht mit einem schnellen Ende des Aufwärtstrends. Der Grund liegt weniger in den klassischen Fundamentaldaten von Silber selbst, sondern vor allem in der engen Kopplung an Gold.

Thu Lan Nguyen, Leiterin der Devisen- und Rohstoffanalyse bei der Commerzbank, sieht einem Bericht von Kitco News zufolge den jüngsten Anstieg des Silberpreises vor allem als Folge der Entwicklung des Goldpreises. Silber sei demnach weniger durch ökonomische Faktoren wie Anleiherenditen oder den US-Dollar getrieben worden, sondern stark durch die Dynamik des gelben Metalls. Aus Sicht der Analystin hatte Silber gegenüber Gold zuvor eine Unterbewertung aufgebaut, die sich mit der jüngsten Bewegung nun teilweise abgebaut hat.

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