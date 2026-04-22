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    Irre Rallye

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    Diese Halbleiter-Aktie hat sich innerhalb von 3 Wochen verdoppelt

    Navitas Semiconductor schießt um fast 100 Prozent nach oben, angetrieben von KI-Fantasie und einem Short Squeeze.

    Für Sie zusammengefasst
    Irre Rallye - Diese Halbleiter-Aktie hat sich innerhalb von 3 Wochen verdoppelt
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Seit Anfang April hält ein weiterer Schaufelhersteller für den KI-Boom die Wall Street in Atem. Navitas Semiconductor gilt als Pionier im Bereich der sogenannten Wide-Bandgap-Halbleiter. Die Schaltkreise des Unternehmens sorgen dafür, dass Strom effizienter und schneller geschaltet wird. Das ermöglicht extrem kleine und leistungsstarke Ladegeräte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen spezielle Stromversorgungslösungen für moderne KI-Server.

    Dieses Geschäftsfeld beflügelt offenbar derzeit die Fantasie der Anleger. Denn wer auch immer das KI-Rennen gewinnt, braucht effiziente Stromversorgung – und genau dort positioniert sich Navitas. Am Dienstag waren die Papiere mit einem zweistelligen Kursplus von mehr als 16 Prozent aus dem Handel gegangen. Am Mittwoch legt die Aktie vorbörslich weitere 8 Prozent zu. Während die Aktie Ende März noch unter 8 US-Dollar notierte, klettert sie am Mittwoch über 16 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit 2022. Das Unternehmen wird aktuell mit rund 3,5 Milliarden US-Dollar bewertet.

    Die Begeisterung hat den RSI-Indikator der Aktie zeitweise in den überkauften Bereich über 80 getrieben – ein technisches Warnsignal, das Kursrückschläge häufig ankündigt. Hinzu kam ein Short Squeeze: Rund ein Viertel des frei handelbaren Aktienbestands war leer verkauft. Als die Notierung wichtige Widerstandsmarken nach oben durchbrach, mussten Leerverkäufer ihre Positionen eindecken und befeuerten den Anstieg zusätzlich.

    Dem Kursfeuerwerk steht eine nüchterne Einschätzung der Wall Street gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei knapp über 8 US-Dollar – rund ein Drittel unter dem aktuellen Kursniveau. Die Mehrheit der Experten stuft die Aktie lediglich als Halten ein.

    Navitas Semiconductor Corporation

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    ISIN:US63942X1063WKN:A3C5RC
    Navitas Semiconductor Corporation direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Fundamentale Bedenken gibt es reichlich. Navitas schrieb 2025 einen bereinigten Verlust von rund 41 Millionen US-Dollar. Für das erste Quartal 2026 stellt das Management einen Umsatz von bis zu 8,5 Millionen US-Dollar in Aussicht – eine moderate Steigerung, die zeigt, wie klein das Unternehmen trotz der milliardenschweren Marktfantasie noch ist.

    Als zusätzliches Vertrauenssignal wertet der Markt die Berufung von Gregory M. Fischer in den Verwaltungsrat. Der langjährige Broadcom-Manager soll dem Kurs in Richtung Hochspannungssysteme Glaubwürdigkeit verleihen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Navitas Semiconductor Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,98 % und einem Kurs von 14,80EUR auf Tradegate (22. April 2026, 17:05 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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    Irre Rallye Diese Halbleiter-Aktie hat sich innerhalb von 3 Wochen verdoppelt Navitas Semiconductor schießt um 44 Prozent nach oben, angetrieben von KI-Fantasie und einem Short Squeeze.
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