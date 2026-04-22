Diese Halbleiter-Aktie hat sich innerhalb von 3 Wochen verdoppelt

Dieses Geschäftsfeld beflügelt offenbar derzeit die Fantasie der Anleger. Denn wer auch immer das KI-Rennen gewinnt, braucht effiziente Stromversorgung – und genau dort positioniert sich Navitas. Am Dienstag waren die Papiere mit einem zweistelligen Kursplus von mehr als 16 Prozent aus dem Handel gegangen. Am Mittwoch legt die Aktie vorbörslich weitere 8 Prozent zu. Während die Aktie Ende März noch unter 8 US-Dollar notierte, klettert sie am Mittwoch über 16 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit 2022. Das Unternehmen wird aktuell mit rund 3,5 Milliarden US-Dollar bewertet.

Seit Anfang April hält ein weiterer Schaufelhersteller für den KI-Boom die Wall Street in Atem. Navitas Semiconductor gilt als Pionier im Bereich der sogenannten Wide-Bandgap-Halbleiter. Die Schaltkreise des Unternehmens sorgen dafür, dass Strom effizienter und schneller geschaltet wird. Das ermöglicht extrem kleine und leistungsstarke Ladegeräte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen spezielle Stromversorgungslösungen für moderne KI-Server.

Die Begeisterung hat den RSI-Indikator der Aktie zeitweise in den überkauften Bereich über 80 getrieben – ein technisches Warnsignal, das Kursrückschläge häufig ankündigt. Hinzu kam ein Short Squeeze: Rund ein Viertel des frei handelbaren Aktienbestands war leer verkauft. Als die Notierung wichtige Widerstandsmarken nach oben durchbrach, mussten Leerverkäufer ihre Positionen eindecken und befeuerten den Anstieg zusätzlich.

Dem Kursfeuerwerk steht eine nüchterne Einschätzung der Wall Street gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei knapp über 8 US-Dollar – rund ein Drittel unter dem aktuellen Kursniveau. Die Mehrheit der Experten stuft die Aktie lediglich als Halten ein.

Fundamentale Bedenken gibt es reichlich. Navitas schrieb 2025 einen bereinigten Verlust von rund 41 Millionen US-Dollar. Für das erste Quartal 2026 stellt das Management einen Umsatz von bis zu 8,5 Millionen US-Dollar in Aussicht – eine moderate Steigerung, die zeigt, wie klein das Unternehmen trotz der milliardenschweren Marktfantasie noch ist.

Als zusätzliches Vertrauenssignal wertet der Markt die Berufung von Gregory M. Fischer in den Verwaltungsrat. Der langjährige Broadcom-Manager soll dem Kurs in Richtung Hochspannungssysteme Glaubwürdigkeit verleihen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Navitas Semiconductor Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,98 % und einem Kurs von 14,80EUR auf Tradegate (22. April 2026, 17:05 Uhr) gehandelt.





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