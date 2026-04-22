GIGABYTE kündigt Zusammenarbeit mit NVIDIA für die PRAGMATA Bundles mit GeForce RTX 50 an

TAIPEI, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, kündigt eine Zusammenarbeit mit NVIDIA bei PRAGMATA Bundles für teilnehmende Grafikkarten, Desktop-PCs und Laptops an. Die Aktion ermöglicht es Nutzern, während des Aktionszeitraums einen Aktivierungscode für die PRAGMATA Standard Edition zu erhalten und gilt für ausgewählte Produkte mit NVIDIA GeForce RTX 5070 oder höher sowie für entsprechende Laptop-GPUs. Die GPUs der GeForce RTX 50 Serie basieren auf der NVIDIA-Blackwell-Architektur und bieten vielfältige neue Möglichkeiten. Hierzu gehören unter anderem Funktionen für KI-gestützte Anwendungen und moderne Grafikdarstellung. In Verbindung mit den Kühllösungen von GIGABYTE soll das Bundle ein flüssiges, immersives Gaming-Erlebnis mit PRAGMATA unterstützen.

Die GPUs der GeForce RTX 50 Serie nutzen drei Schlüsseltechnologien, um das Gameplay zu verbessern. Path Tracing kann die Lichtdarstellung in Echtzeit realistischer abbilden, während DLSS 4 je nach Spiel- und Systemkonfiguration die Bildrate erhöhen, die Latenz reduzieren und die Bildqualität verbessern kann. NVIDIA Reflex kann die Systemlatenz zusätzlich verringern und so zu einer direkteren Steuerung beitragen.