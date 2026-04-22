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    GIGABYTE kündigt Zusammenarbeit mit NVIDIA für die PRAGMATA Bundles mit GeForce RTX 50 an

    GIGABYTE kündigt Zusammenarbeit mit NVIDIA für die PRAGMATA Bundles mit GeForce RTX 50 an
    Foto: NVIDIA Corporation

    TAIPEI, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, kündigt eine Zusammenarbeit mit NVIDIA bei PRAGMATA Bundles für teilnehmende Grafikkarten, Desktop-PCs und Laptops an. Die Aktion ermöglicht es Nutzern, während des Aktionszeitraums einen Aktivierungscode für die PRAGMATA Standard Edition zu erhalten und gilt für ausgewählte Produkte mit NVIDIA GeForce RTX 5070 oder höher sowie für entsprechende Laptop-GPUs. Die GPUs der GeForce RTX 50 Serie basieren auf der NVIDIA-Blackwell-Architektur und bieten vielfältige neue Möglichkeiten. Hierzu gehören unter anderem Funktionen für KI-gestützte Anwendungen und moderne Grafikdarstellung. In Verbindung mit den Kühllösungen von GIGABYTE soll das Bundle ein flüssiges, immersives Gaming-Erlebnis mit PRAGMATA unterstützen.

    GIGABYTE Collaborates with NVIDIA on GeForce RTX 50 Series and PRAGMATA Bundle

    Die GPUs der GeForce RTX 50 Serie nutzen drei Schlüsseltechnologien, um das Gameplay zu verbessern. Path Tracing kann die Lichtdarstellung in Echtzeit realistischer abbilden, während DLSS 4 je nach Spiel- und Systemkonfiguration die Bildrate erhöhen, die Latenz reduzieren und die Bildqualität verbessern kann. NVIDIA Reflex kann die Systemlatenz zusätzlich verringern und so zu einer direkteren Steuerung beitragen.

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    Für teilnehmende Grafikkarten setzt GIGABYTE auf verschiedene fortschrittliche Kühllösungen zur Unterstützung eines stabilen Betriebs unter Last. Die AORUS RTX 5090 AI BOX verfügt über das WATERFORCE All-in-One-Kühlsystem für eine effiziente Wärmeableitung bei gleichzeitig kompakten Abmessungen. Grafikkarten der RTX 50 Serie verfügen zudem je nach Modell über das WINDFORCE Kühlsystem mit Hawk-Lüftern und wärmeleitendem Gel in Serverqualität.

    Zur Aktion gehören außerdem ausgewählte Gaming-Systeme, darunter KI-Gaming-Laptops und Gaming-Desktops. Der MASTER 16, der AERO X16 und der GAMING A16 PRO sind mit GeForce RTX 5070 oder höheren Laptop-GPUs erhältlich und verfügen je nach Modell über das WINDFORCE Infinity Kühlsystem sowie den GiMATE KI-Agenten zur intelligenten Anpassung der Leistung und Systemsteuerung. Der AORUS PRIME 5 und ausgewählte PRIME 3 Gaming-Desktops bieten eine umfassende Systemkühlung und vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Gaming-Anwendungen.

    Nutzer, die im Aktionszeitraum vom 14. April bis zum 12. Mai ein teilnehmendes GIGABYTE-Produkt erwerben, können bis zum 9. Juni einen Aktivierungscode für die PRAGMATA Standard Edition erhalten. Einzelheiten zu teilnehmenden Modellen, den vollständigen Teilnahmebedingungen und der Code-Einlösung finden sich auf der Kampagnenseite.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2957957/GIGABYTE_Collaborates_NVIDIA_Enhance_Game_Value_GeForce_RTX__50_Series.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gigabyte-kundigt-zusammenarbeit-mit-nvidia-fur-die-pragmata-bundles-mit-geforce-rtx-50-an-302750039.html



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