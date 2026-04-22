BERNSTEIN RESEARCH stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen belassen. Für die europäischen Lkw-Hersteller sehe er neutrale bis leicht negative Chance/Risiko-Profile mit Blick auf die anstehende Berichterstattung zum ersten Quartal, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktienkursentwicklung im Sektor sei seit Jahresbeginn stark, wobei die Bewertungen den Aufschwung im US-Konjunkturzyklus widerspiegelten. Die Aussichten auf über den Markterwartungen liegende Ergebnisse oder steigende Jahresziele seien aber mau./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 29,60EUR auf Tradegate (22. April 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.



