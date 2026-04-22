BHP Group Aktie heute im Plus (34,01€) - 22.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die BHP Group Aktie. Mit einer Performance von +2,98 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BHP Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 34,01€, mit einem Plus von +2,98 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BHP Group ist einer der weltweit größten Rohstoffkonzerne mit Fokus auf Eisenerz, Kupfer, Kohle und Nickel; zudem Engagement in Potash. Hauptzweck ist Förderung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen für Industrie und Energiewirtschaft. Starke Marktstellung v.a. bei Eisenerz und Kupfer. Wichtige Konkurrenten: Rio Tinto, Vale, Glencore, Anglo American. USPs: diversifiziertes Portfolio, Skalenvorteile, niedrige Förderkosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei BHP Group einen Gewinn von +21,59 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BHP Group Aktie damit um +0,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,86 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +30,76 % gewonnen.

BHP Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,74 % 1 Monat +22,86 % 3 Monate +21,59 % 1 Jahr +67,26 %

Informationen zur BHP Group Aktie

Stand: 22.04.2026, 15:06 Uhr

Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 172,82 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Freeport-McMoRan, Fortescue Metals Group und Co.

Freeport-McMoRan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,44 %. Fortescue Metals Group notiert im Plus, mit +2,36 %. Rio Tinto notiert im Plus, mit +2,14 %. Glencore legt um +2,72 % zu Anglo American notiert im Plus, mit +1,42 %.

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Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.