SAP Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von -1,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,62 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 148,70€, mit einem Minus von -1,46 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SAP Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -21,40 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +6,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,14 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SAP -26,96 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,86 % 1 Monat +1,14 % 3 Monate -21,40 % 1 Jahr -32,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 22.04.2026, 15:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der SAP-Aktie, Bewertung und charttechnische Signale. Diskutiert wird ein bearishes Persian Gulf Pattern sowie ein potenziell bullishes Engulfing-Pattern, die Richtung des Trends. Der Quartalsbericht am 23. April nach US-Börsenschluss wird als wichtiger Faktor genannt; Deutsche Bank senkte das Ziel auf rund 200 Euro, Anleger bleiben investiert. Zudem werden Burry-Aktivität und SAP-EWM als Intralogistik-Komponente thematisiert.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 181,89 Mrd. € wert.

Die Hängepartie auf erhöhtem Kursniveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Neben dem Iran-Krieg stehen Unternehmensnachrichten großer Dax-Konzerne im Fokus. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine …

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Die SAP-Aktie hat nach einem starken Rücksetzer deutlich an Wert verloren und liegt zeitweise rund -51% unter früheren Hochs. Damit ist der Titel aus charttechnischer Sicht in eine spannende Zone zurückgefallen. Nach der schwachen Phase stellt sich nun die Frage, ob sich hier eine attraktive Einstiegschance bildet oder weiterer Druck droht. Wie es für den […] The post SAP-Aktie nach -51% Rücksetzer - große Chance? first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,95 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,41 %. Oracle notiert im Plus, mit +2,88 %. ServiceNow legt um +1,24 % zu Workday (A) notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.