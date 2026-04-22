🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Besonders beachtet!

    857 Aufrufe 857 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.04.2026

    Am 22.04.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um -1,46 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.04.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von -1,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,62 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 148,70, mit einem Minus von -1,46 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Short
    154,93€
    Basispreis
    1,00
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    143,80€
    Basispreis
    1,00
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SAP Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -21,40 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +6,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,14 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SAP -26,96 % verloren.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,86 %
    1 Monat +1,14 %
    3 Monate -21,40 %
    1 Jahr -32,02 %
    Stand: 22.04.2026, 15:07 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der SAP-Aktie, Bewertung und charttechnische Signale. Diskutiert wird ein bearishes Persian Gulf Pattern sowie ein potenziell bullishes Engulfing-Pattern, die Richtung des Trends. Der Quartalsbericht am 23. April nach US-Börsenschluss wird als wichtiger Faktor genannt; Deutsche Bank senkte das Ziel auf rund 200 Euro, Anleger bleiben investiert. Zudem werden Burry-Aktivität und SAP-EWM als Intralogistik-Komponente thematisiert.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 181,89 Mrd. € wert.

    Telekom, SAP und Siemens dürften Dax stützen


    Die Hängepartie auf erhöhtem Kursniveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Neben dem Iran-Krieg stehen Unternehmensnachrichten großer Dax-Konzerne im Fokus. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine …

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 15.04.-22.04.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    SAP-Aktie nach -51% Rücksetzer - große Chance?


    Die SAP-Aktie hat nach einem starken Rücksetzer deutlich an Wert verloren und liegt zeitweise rund -51% unter früheren Hochs. Damit ist der Titel aus charttechnischer Sicht in eine spannende Zone zurückgefallen. Nach der schwachen Phase stellt sich nun die Frage, ob sich hier eine attraktive Einstiegschance bildet oder weiterer Druck droht. Wie es für den […] The post SAP-Aktie nach -51% Rücksetzer - große Chance? first appeared on sharedeals.de.

    So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,95 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,41 %. Oracle notiert im Plus, mit +2,88 %. ServiceNow legt um +1,24 % zu Workday (A) notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

    SAP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    -1,21 %
    +6,86 %
    +1,14 %
    -21,40 %
    -32,02 %
    +26,46 %
    +29,70 %
    +114,99 %
    +931.650,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
    SAP direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SAP Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.04.2026 Am 22.04.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um -1,46 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     