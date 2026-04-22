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    Besonders beachtet!

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    Intuitive Surgical Aktie steigt auf 391,50€ - 22.04.2026

    Am 22.04.2026 ist die Intuitive Surgical Aktie, bisher, um +1,70 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intuitive Surgical Aktie.

    Besonders beachtet! - Intuitive Surgical Aktie steigt auf 391,50€ - 22.04.2026
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Intuitive Surgical entwickelt robotergestützte Chirurgiesysteme, v.a. das da Vinci-System, inkl. Instrumente, Software und Services. Fokus: minimalinvasive Eingriffe. Marktführer im OP-Robotersegment mit starkem Installationsbestand und wiederkehrenden Erlösen. Wichtige Wettbewerber: Medtronic, Johnson & Johnson (Verb Surgical), Stryker. USP: Technologievorsprung, breite klinische Datenbasis, hohe Wechselkosten für Kliniken.

    Intuitive Surgical Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.04.2026

    Die Intuitive Surgical Aktie notiert aktuell bei 391,50 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,70 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,55  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intuitive Surgical Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 391,50, mit einem Plus von +1,70 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Obwohl sich die Intuitive Surgical Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,76 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intuitive Surgical Aktie damit um -2,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intuitive Surgical -18,99 % verloren.

    Intuitive Surgical Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,24 %
    1 Monat -6,68 %
    3 Monate -12,76 %
    1 Jahr -4,71 %
    Stand: 22.04.2026, 15:07 Uhr

    Informationen zur Intuitive Surgical Aktie

    Es gibt 355 Mio. Intuitive Surgical Aktien. Damit ist das Unternehmen 138,53 Mrd. € wert.

    Infineon: Kurszielerhöhung, Telekom: Skandal und neue Pläne und Nel: Absturz


    Die Aktie der Telekom steht schwer unter Druck. Erst setzte ein möglicher Bestechungsskandal der Aktie zu und jetzt die neuen Pläne der Bonner. Die US-Tochter soll übernommen werden. Ein guter, aber auch teurer Plan!

    Kursabsturz voraus? Für diesen US-Highflyer wird's jetzt ganz eng!


    Der wachstumsstarke Medizintechnikkonzern Intuitive Surgical hat am Dienstagabend starke Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie ist dennoch in Schwierigkeiten.

    Kann man hier ein Schnäppchen machen?


    2026 ist bislang kein gutes Jahr für die Intuitive Surgical-Aktie. Seit Jahresbeginn ist der Kurs des OP-Roboterherstellers mit über -20% im Minus. Können die neuen Quartalszahlen die Stimmung drehen und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Exzellente Zahlen ch einem Stimmungsumschwung sieht es nicht gerade aus. Im europäischen Handel steigt die Intuitive Surgical-Aktie gerade mal […] The post Intuitive Surgical-Aktie: Kann man hier ein Schnäppchen machen? first appeared on sharedeals.de.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson, Stryker und Co.

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,05 %. Stryker notiert im Plus, mit +0,29 %. Medtronic notiert im Plus, mit +0,37 %.

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    Ob die Intuitive Surgical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuitive Surgical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intuitive Surgical

    +5,95 %
    +2,46 %
    -6,68 %
    -12,76 %
    -4,71 %
    +43,14 %
    +57,91 %
    +519,96 %
    +11.552,86 %
    ISIN:US46120E6023WKN:888024
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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