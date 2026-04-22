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    Besonders beachtet!

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    Nemetschek Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 22.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nemetschek Aktie bisher Verluste von -3,72 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.

    Besonders beachtet! - Nemetschek Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 22.04.2026
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

    Nemetschek aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 22.04.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Mit einer Performance von -3,72 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,39 %, geht es heute bei der Nemetschek Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Nemetschek Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,61 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +19,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Nemetschek auf -26,52 %.

    Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,27 %
    1 Monat +0,07 %
    3 Monate -9,61 %
    1 Jahr -35,00 %
    Stand: 22.04.2026, 15:07 Uhr

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,63 Mrd. € wert.

    Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


    EQS Stimmrechtsmitteilung: Nemetschek SE Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 22.04.2026 / 14:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

    Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Nemetschek SE Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 22.04.2026 / 14:40 CET/CEST Dissemination of a …

    Börsen Update Europa - 22.04. - SMI stark +1,04 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45 %. Trimble notiert im Plus, mit +0,27 %.

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    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    -3,65 %
    +19,27 %
    +0,07 %
    -9,61 %
    -35,00 %
    +8,74 %
    +16,44 %
    +343,23 %
    +1.158,10 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290
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    Verfasst von Markt Bote
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