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    AKTIE IM FOKUS

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    Siemens Energy steigen auf Rekordhoch - Starke ABB-Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy Aktien steigen auf Rekordhoch 175,62€
    • ABB verzeichnet Rekordauftragseingang 11,3 Mrd USD
    • Siemens Energy Spitzenreiter im Dax mit 45% Plus
    AKTIE IM FOKUS - Siemens Energy steigen auf Rekordhoch - Starke ABB-Zahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy sind am Mittwoch im Windschatten starker Quartalszahlen von ABB auf ein Rekordhoch gestiegen. Mit einem Kursplus von zuletzt 5,2 Prozent auf 175,62 Euro lagen die Papiere des Energietechnikkonzerns damit klar an der Spitze des Dax . Im bisherigen Jahresverlauf beträgt der Kursgewinn mehr als 45 Prozent. Auch in diesem Vergleich sind die Titel Spitzenreiter im deutschen Leitindex.

    Händler verwiesen zur Begründung des aktuellen Höhenflugs auf die positive Geschäftsentwicklung des Technologiekonzerns ABB. Die Schweizer fuhren im ersten Quartal einen Rekordauftragseingang von 11,3 Milliarden US-Dollar ein. Dieser liegt um 16 Prozent über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten. Gleichzeitig hob der Konzern die Ziele für das Wachstum und die Profitabilität an.

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    Vor allem der starke Auftragseingang von ABB ist laut Analysten zentraler Kurstreiber - die Bestellungen im Segment Rechenzentren waren dreistellig gestiegen. Analyst Phil Buller von JPMorgan sprach von guten Nachrichten für die Investitionsgüterbranche./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 82,97 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 140,73 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 172,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -15,76 %/+12,32 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Siemens Energy: Nutzer diskutieren technische Muster (z. B. Doppeltop, Angriff auf das ATH bei etwa 169,20 €) und Kursziele rund 180–200 €, teils optimistisch bis 190 €. Erwartungen sind mit einem DAX‑Anstieg verknüpft. Fundamental werden volle Auftragsbücher, die Gamesa‑Integration und geopolitische Risiken (Straße von Hormus) als Treiber für längerfristiges Wachstum genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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