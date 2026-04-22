AKTIE IM FOKUS
Siemens Energy steigen auf Rekordhoch - Starke ABB-Zahlen
- Siemens Energy Aktien steigen auf Rekordhoch 175,62€
- ABB verzeichnet Rekordauftragseingang 11,3 Mrd USD
- Siemens Energy Spitzenreiter im Dax mit 45% Plus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy sind am Mittwoch im Windschatten starker Quartalszahlen von ABB auf ein Rekordhoch gestiegen. Mit einem Kursplus von zuletzt 5,2 Prozent auf 175,62 Euro lagen die Papiere des Energietechnikkonzerns damit klar an der Spitze des Dax . Im bisherigen Jahresverlauf beträgt der Kursgewinn mehr als 45 Prozent. Auch in diesem Vergleich sind die Titel Spitzenreiter im deutschen Leitindex.
Händler verwiesen zur Begründung des aktuellen Höhenflugs auf die positive Geschäftsentwicklung des Technologiekonzerns ABB. Die Schweizer fuhren im ersten Quartal einen Rekordauftragseingang von 11,3 Milliarden US-Dollar ein. Dieser liegt um 16 Prozent über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten. Gleichzeitig hob der Konzern die Ziele für das Wachstum und die Profitabilität an.
Vor allem der starke Auftragseingang von ABB ist laut Analysten zentraler Kurstreiber - die Bestellungen im Segment Rechenzentren waren dreistellig gestiegen. Analyst Phil Buller von JPMorgan sprach von guten Nachrichten für die Investitionsgüterbranche./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 82,97 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 140,73 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 172,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -15,76 %/+12,32 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Das Problem wird nun sein, dass die SE auf einem hohen Niveau feststeckt und es kaum neue Impulse gibt, die weitere Käufer anlocken könnte. In der Analyse liegen wir nicht weit weg vom Empfehlungspreis. Es könnte jetzt etwas stagnativ weitergehen, ohne neue News.
Siemens hat seinen Stimmrechtsanteil an Siemens Energy von 14,96 % auf 5,54 % reduziert (Meldung vom 02.04.2026). Ob sie damit schon fertig sind oder noch weiter reduzieren, ist unklar, aber es deutet darauf hin, dass sie langfristig vollständig aussteigen wollen.
Solange so ein großer Block verkauft wird, steigt die Aktie in der Regel kaum. Wenn Siemens mit dem Verkauf fertig ist, kann es aber deutlich nach oben gehen, da jetzt wieder mehr Nachfrage auf weniger Angebot trifft. Kein Wunder, dass das bisher so turbulent war.
Nebenbei: BlackRock hat seine Anteile erhöht, was zusätzlich Stabilität bringt.
Zur Größenordnung: Siemens Energy hat ca. 860–875 Mio. ausstehende Aktien. Siemens hielt vorher etwa 130 Mio. Aktien, aktuell noch rund 48 Mio. – also wurden etwa 82 Mio. Aktien verkauft. 😳
82 Mio. Aktien erzeugen massiven Verkaufsdruck, was das „scheiß Verhalten“ am Kurs erklärt. Glücklicherweise haben ARP, BlackRock und ETFs (Pflichtkäufe durch Indexaufnahme) teilweise gegengesteuert. Heißt: kurzfristig turbulent, mittelfristig kann es nur besser werden – also optimistisch.
Wahrscheinlich hat Siemens den Verkauf strategisch getimed, damit die Aktie nicht völlig abstürzt – logisch, die wollen ja nicht, dass ihre Tochter abschmiert.
Kurz gesagt: Siemens verkauft massiv, Siemens Energy kauft eigene Aktien zurück (ARP), ETFs kaufen automatisch aufgrund der Stoxx-Europe-Aufnahme. Ein richtiges finanzielles Ping-Pong. 😅