Energietechnikkonzern GE Vernova wird optimistischer - Aktie vorbörslich stark

Die Aktie kletterte vorbörslich um gut sieben Prozent nach oben und setzte damit ihren guten Lauf in diesem Jahr fort. Bislang kommt das Papier seit dem Jahreswechsel auf Kursgewinne von 52 Prozent. In diesem Sog stieg auch die im Dax notierte Siemens Energy. Der deutsche Energietechnikkonzern legt seine Zahlen im Mai vor./nas/tav/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 24.238 auf Ariva Indikation (22. April 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,99 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 140,73 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 172,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -15,76 %/+12,32 % bedeutet.