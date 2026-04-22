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    Karbon-X rückt SkyXero am Tag der Erde in den Mittelpunkt und bringt Echtzeit-Klimamaßnahmen in den Reisealltag

    Karbon-X rückt SkyXero am Tag der Erde in den Mittelpunkt und bringt Echtzeit-Klimamaßnahmen in den Reisealltag
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Das Unternehmen hebt die Nutzung durch das Führungsteam hervor und führt eine Matching-Initiative zur Unterstützung verifizierter Klimaprojekte ein.

     

    CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 22. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, der sowohl auf dem regulierten als auch auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt tätig ist, möchte heute anlässlich des Tages der Erde auf SkyXero aufmerksam machen, seine mobile Anwendung, die Einzelpersonen dabei helfen soll, die mit ihren Flugreisen verbundenen Emissionen zu verstehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

     

     

    Da der weltweite Reiseverkehr weiter zunimmt, bleiben Flugemissionen einer der am wenigsten sichtbaren und am wenigsten verstandenen Bestandteile der individuellen Umweltbelastung. SkyXero schließt diese Lücke, indem es Nutzern ermöglicht, die mit jedem kommerziellen Flug verbundenen Emissionen zu berechnen und verifizierte Klimaprojekte wie Wiederaufforstung, erneuerbare Energien und Initiativen zur CO2-Reduzierung zu unterstützen.

     

    Um sein Engagement für praktische Klimaverantwortung zu unterstreichen, hat Karbon-X SkyXero intern im gesamten Führungsteam eingesetzt.

     

    Der Vorstandsvorsitzende Chad Clovis hat SkyXero während seiner gesamten Reisetätigkeit in diesem Jahr genutzt, um Emissionen in Höhe von insgesamt 13.187 kg CO2e zu messen, und hat über die Plattform verifizierte Klimaprojekte unterstützt, wobei die Beiträge im Rahmen seiner laufenden Reisetätigkeit an Projekte flossen, die nach anerkannten Standards wie Verra und Gold Standard zertifiziert sind.

     

    Dies spiegelt einen Wandel hin zur Einbeziehung von Klimabelangen in alltägliche Reiseentscheidungen wider, anstatt Maßnahmen auf periodische Berichterstattung oder langfristige Ziele zu beschränken.

     

    Die SkyXero-Initiative spiegelt auch den umfassenderen ESG-Ansatz von Karbon-X wider, der die Erfassung von Umweltauswirkungen, die individuelle Beteiligung an der Klimaverantwortung und eine transparente Berichterstattung sowohl in seine Plattform als auch in seine Führungspraktiken integriert. Durch die Einbettung dieser Elemente in das alltägliche Reiseverhalten richtet das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit weiterhin an den sich wandelnden Erwartungen an messbare und transparente Klimaschutzmaßnahmen aus.

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