Absichern gegen Verluste
BofA: Diese Rallye ist ein Aufwärts-Crash & die KI-Blase wächst täglich
Die jüngste Aktienmarktrallye, die die Kurse auf Allzeithochs trieb, sei ein Aufwärtscrash, und die Bank of America mahnt die Anleger zur Vorsicht.
- Bank of America mahnt Anleger vor Aufwärtscrash
- Nasdaq 13 Tage Gewinnserie signalisiert Überhitzung
- Kauf von Call-Optionen auf QQQ und VIX empfohlen
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Ein "Aufwärts-Crash" beschreibt einen plötzlichen Preisanstieg, der potenziell eine Blase bilden kann, da Händler in einem volatilen Markt unerwarteten Kursanstiegen hinterherjagen. Der Begriff wurde nach Beginn der Covid-Pandemie geprägt, um die rasante Erholung des Aktienmarktes im Jahr 2020 zu beschreiben.
Auch das schwindelerregende Comeback der Märkte könnte man unter diesem Aspekt begutachten.
Denn der Nasdaq Composite konnte letzte Woche seine längste Gewinnserie seit 1992 fortsetzen, satte 13 Tage in Folge mit Kursgewinnen. Und der S&P 500 erreichte trotz des andauernden Krieges im Nahen Osten ein Allzeithoch von über 7.100 Punkten. Spielen die Märkte verrückt?
Gedanken dazu hat sich die Bank of America (BofA) gemacht.
"Die historischen 13 aufeinanderfolgenden Aufwärtstage des Nasdaq bei einer realisierten Volatilität von nahezu 25 Prozent – und die Rallye des S&P, die mit Perioden wie Covid vergleichbar ist, trotz weit weniger vorangegangener Belastung – verdeutlichen eine ausgeprägte Aufwärts-Crash-Dynamik bei US-Aktien, die mit unserer Prognose für 2026 einer eher blasenartigen Preisentwicklung übereinstimmt", hieß es in einer Mitteilung vom Montag des globalen Aktienderivate-Forschungsteams der Bank of America unter der Leitung von Arjun Goyal.
"Teilbereiche des KI-Handels, wie beispielsweise Halbleiter, die auf unserem Bubble Risk Indicator Höchststände aus der ChatGPT-Ära erreichen, sowie die Aktienvolatilität, die bei der Rallye der letzten Woche Unterstützung zeigt, deuten weiter auf eine erwartete Blasendynamik hin", schreibt Goyal.
In einem solchen Umfeld sei es wichtig, dass Anleger flexibel blieben, so die Bank. Das Unternehmen empfahl den Kauf von Call-Optionen auf den Nasdaq-100 ETF (QQQ) sowie auf den Cboe Volatility Index (VIX)., das als "Angstbarometer" der Wall Street gilt, um bei starken Kursausschlägen Gewinne zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion