Hohe Rendite bei moderatem Risiko

Für Dividendenfreunde ergibt sich daraus ein spannender Mix aus hoher Rendite und moderatem Risiko. Die Aufgabe eines Rückversicherers besteht darin, den Anteil von großen Risiken zu übernehmen, den die Erstversicherungsgesellschaften nicht allein tragen können.

Die Aktie der Swiss Re zählt zu den bedeutendsten Dividendenwerten im europäischen Finanzsektor. Als einer der weltweit größten Rückversicherer profitiert das Unternehmen von steigenden Versicherungsprämien. Gleichzeitig ist das Geschäftsmodell jedoch deutlich zyklischer als bei klassischen Versorgern.

Das Geschäft des Rückversicherers ist von zwei zentralen Eigenschaften gekennzeichnet: In Hochrisikophasen verfügt das Unternehmen über eine nicht unbedeutende Preissetzungsmacht. So steigen beispielsweise nach Naturkatastrophen die Versicherungsprämien. Auf der anderen Seite können die Ergebnisse stark schwanken, da Großschäden die Gewinne kurzfristig stark beeinflussen können.

Operatives Ergebnis von 5 Mrd. Franken

Damit unterscheidet sich die Swiss Re deutlich von stabileren Dividendenzahlern wie beispielsweise Versorgern. Während die Umsatzerlöse seit 2021 beispielsweise zwischen 42,06 Mrd. Franken (2021) und 44,4 Mrd. Franken (2023) schwankten und im vergangenen Jahr auf 39,6 Mrd. Franken sanken, zog das operative Ergebnis im selben Zeitraum von 1,49 Mrd. Franken (2021 auf zuletzt 5,02 Mrd. Franken an.

Nun setzt Swiss Re-CEO Andreas Berger stark auf Digitalisierung und KI, um die Produktivität zu steigern und Risiken besser bewerten zu können. Mit KI-Agenten hat die Swiss Re beispielsweise im Bereich Bauleistungsversicherungen die Bearbeitungszeit von drei Wochen auf mitunter einen Tag reduziert.

KGV von nur 11

Bei der Analyse und Integration der Daten setzt die Swiss Re auf die US-Software Palantir. Die Zusammenarbeit mit den Amerikanern unterliegt jedoch strengen Governance-Regeln und die Daten werden auf europäischen Servern gespeichert. Die Software hilft vor allem bei der Organisation und Integration großer Datenmengen, während die eigentliche Analyse mit Large Language Models erfolgt.

Der Kurs der Aktie flankiert die Geschäftsentwicklung des Rückversicherers eindrücklich. Der Titel bewegt sich in einem langfristig intakten Aufwärtstrend.

Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie mit einem KGV unter 11 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,94 nicht teuer. Die derzeitige Konsolidierungsphase kann zum Aufbau von Positionen genutzt werden. Kaufen!