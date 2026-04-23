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    Consolidated Edison Inc.

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    Der Dividenden-Aristokrat

    Der US-Energieversorger überzeugt mit einem bewährten Geschäftsmodell.

    Consolidated Edison gilt seit Jahrzehnten als klassischer defensiver Dividendenwert. Als großer US-Energieversorger mit Schwerpunkt auf Strom- und Gasversorgung im Raum New York steht das Unternehmen für stabile Cashflows, die die Grundlage für regelmäßige und attraktive Dividenden bilden. 

    Consolidated Edison ist in einem stark regulierten Markt tätig. Die Einnahmen werden weitgehend durch staatlich genehmigte Tarife bestimmt, was zu gut planbaren Erträgen führt. Diese Struktur macht das Unternehmen resilienter gegenüber konjunkturellen Schwankungen und besonders attraktiv für Anleger, denen verlässliche Dividenden wichtiger als starkes Wachstum sind. 

    53 Dividendenerhöhungen in Folge

    Mit 53 Dividendenerhöhungen in ununterbrochener Folge gilt der Energieversorger übrigens als sogenannter Dividenden-Aristokrat (Unternehmen, die ihre Dividende über mind. 25 Jahre gesteigert haben). In den vergangenen sechs Jahren ist Consolidated Edison stabil und stetig gewachsen. 

    Der Konzernumsatz zog von 12,24 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 auf zuletzt 16,92 Mrd. US-Dollar (2025) um durchschnittlich rund 5,55% jährlich an. Das operative Ergebnis legte in demselben Zeitraum um rund 1,7% p.a. von 2,65 Mrd. US-Dollar auf 2,93 Mrd. US-Dollar zu. 

    Erwartungen übertroffen

    Das vierte Quartal 2025 hat der Energieversorger bei Umsatz und Gewinn besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz kletterte erstmals über die Marke von 4 Mrd. US-Dollar; der Gewinn je Aktie lag mit 0,89 US-Dollar deutlich über den Konsensschätzungen von 0,85 US-Dollar. 

    Consolidated Edison hebt die Quartalsdividende auf 0,88 USD je Aktie (zuvor: 0,87 USD) an. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit insgesamt 3,52 US-Dollar je Aktie ausgeschüttet.

    Aktie günstig bewertet

    Gemessen am aktuellen Aktienkurs können langfristig orientierte Anleger somit mit einer Ausschüttungsrendite von rund 3,20 % rechnen. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie der Consolidated Edison Inc. mit einem KGV unter 17 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,48 günstig bewertet. 

    Ein Blick auf den Chart:  Sobald der Widerstand bei etwa 115 USD (ca. 100 €) überwunden wird, dürfte es kräftig nach oben gehen. Erste Stücke kaufen und mögliche Rücksetzer in den Bereich um 90 Euro für Nachkäufe einplanen.

    Empfehlung: kaufen
    Kursziel: 123,50 EUR; StopLoss: unter 80,00 EUR

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    Consolidated Edison Inc. Der Dividenden-Aristokrat Der US-Energieversorger überzeugt mit einem bewährten Geschäftsmodell. Mit 53 Dividendenerhöhungen in Folge erweist sich Consolidated Edison als wahrer "Dividenden-Aristokrat".
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