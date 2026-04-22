Börsen zwischen Krise und Hoffnung

Die Märkte bewerten die aktuellen Spannungen bislang nicht als strukturelle Bedrohung für das globale Wachstum. Das ist keine naive Verdrängung, sondern eine Erfahrungsreaktion. In den vergangenen Jahren haben selbst massive Schocks – von Handelskonflikten bis zur Pandemie – zwar kurzfristige Einbrüche ausgelöst, aber keine dauerhafte Wachstumsdelle hinterlassen. Diese Erfahrung hat die Risikowahrnehmung der Anleger nachhaltig verändert.

Geopolitische Spannungen rund um den Iran und die Straße von Hormus treffen auf steigende Kurse an den US-Börsen. Dieser Gleichlauf von Risiko und Optimismus ist jedoch kein Zufall, sondern Ausdruck einer zentralen Logik moderner Kapitalmärkte: Entscheidend sind nicht die Ereignisse selbst, sondern ihre erwarteten wirtschaftlichen Folgen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Risiken verschwunden sind. Im Gegenteil: Die Märkte gehen bewusst ins Risiko – in der Erwartung, dass sich die Lage nicht eskaliert. Genau darin liegt die Fragilität der aktuellen Situation. Sollte sich diese Annahme als falsch erweisen, kann sich die Stimmung schnell drehen.

Ein zweiter, deutlich greifbarer Silberstreifen liegt in der technologischen Dynamik, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Hier entsteht ein struktureller Investitionsdruck, der weitgehend unabhängig von geopolitischen Entwicklungen wirkt. Unternehmen investieren nicht primär, weil die Lage stabil ist, sondern weil der Wettbewerbsdruck sie dazu zwingt, ihre Position zu sichern. Diese Dynamik erzeugt eine Eigendynamik, die sich auch in den Bewertungen der Kapitalmärkte niederschlägt.

Das erklärt zugleich die wachsende Divergenz zwischen den USA und Europa. Während die US-Börsen von Technologie- und KI-Erwartungen getragen werden, bleibt der Dax zurück. Das liegt nicht primär am Iran-Konflikt, sondern an strukturellen Faktoren: höhere Energieabhängigkeit, geringere Präsenz globaler Technologieführer und schwächere Gewinnerwartungen. Die Märkte unterscheiden sehr klar zwischen kurzfristigem Risiko und langfristiger Ertragskraft – und bewerten entsprechend unterschiedlich.

Ein dritter Silberstreifen zeigt sich im Verhalten der Anleger selbst. Trotz der Unsicherheit ist kein breiter Kapitalabzug aus den Aktienmärkten zu beobachten. Im Gegenteil: Das Kapital bleibt im System und wird umgeschichtet. Anleger verlassen den Markt nicht, sie suchen innerhalb des Marktes nach den Gewinnern. Das ist ein wichtiges Signal. Es spricht für ein Grundvertrauen in die Funktionsfähigkeit der Märkte – selbst unter unsicheren Rahmenbedingungen.

Wie lässt sich mit dieser Situation umgehen? Der entscheidende Punkt ist, Unsicherheit nicht als Ausnahme, sondern als Strukturmerkmal zu begreifen. Wer versucht, jede geopolitische Entwicklung taktisch zu antizipieren, läuft zwangsläufig hinter den Märkten her. Erfolgreicher ist ein Ansatz, der auf Szenarien statt auf Prognosen setzt: Was passiert bei Eskalation? Was bei Entspannung? Und welche Positionierung ist in beiden Fällen tragfähig?

Daraus ergibt sich eine zweite wichtige Konsequenz: Volatilität ist kein Störfaktor, sondern folgt dem Preismechanismus. Gerade in unsicheren Phasen entstehen Bewertungsverschiebungen, die Chancen eröffnen. Voraussetzung ist allerdings die Fähigkeit, zwischen temporären Schocks und strukturellen Veränderungen zu unterscheiden.

Die aktuellen Märkte bewegen sich damit in einem klaren Spannungsfeld. Auf der einen Seite stehen robuste Erwartungen – insbesondere im Technologiesektor. Auf der anderen Seite reale geopolitische Risiken, deren Verlauf offen ist. Die Silberstreifen sind vorhanden, aber sie beruhen auf Annahmen, nicht auf Gewissheiten.

Am Ende bleibt eine nüchterne Erkenntnis: Die Märkte ignorieren die Risiken nicht – sie setzen darauf, dass sie beherrschbar bleiben. Genau darin liegt die Chance. Und genau darin liegt das Risiko.



