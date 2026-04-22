Rheinmetall liefert Bundeswehr Kamikaze-Drohnen
- Rheinmetall liefert FV-014 Loitering Munition
- Reichweite bis zu 100 Kilometer und 70 Minuten
- Gefechtskopf rund vier Kilo Produktion in Neuss
KOBLENZ/DÜSSELDORF/NEUSS (dpa-AFX) - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall liefert der Bundeswehr künftig Drohnen, die als "Loitering Munition" über dem Zielgebiet kreisen und sich dann selbstständig auf ein Ziel stürzen. Das Bundeswehr-Beschaffungsamt habe in Koblenz einen entsprechenden Auftrag über 300 Millionen Euro unterzeichnet, teilte die Waffenschmiede in Düsseldorf mit. Wie viele Drohnen das sind, ist geheim. Die Lieferung soll in der ersten Jahreshälfte 2027 beginnen. Hergestellt werden die Flugkörper in Neuss.
Die Bestellung des Modells FV-014 erfolgte innerhalb eines Rahmenvertrags, der informierten Kreisen zufolge ein Volumen von einer Milliarde Euro hat. Insgesamt geht es um eine fünfstellige Anzahl an Drohnen. Die Konkurrenten Stark und Helsing haben ähnliche Rahmenverträge und bereits Aufträge bekommen, Rheinmetall ist hierbei der Nachzügler. Der Panzerbauer und Munitionsfabrikant musste die Drohne erst neu entwickeln und auf den Markt bringen. Die Drohnen sind mit Sprengstoff beladen, außerdem werden sie für Aufklärungszwecke genutzt.
70 Minuten Flugzeit und 100 Kilometer Reichweite
Rheinmetall-Chef Armin Papperger zeigte sich zufrieden. "Mit der FV-014 wird die Bundeswehr ein weiteres Waffensystem erhalten, mit dem sie eigene Kräfte schützen und kritische Ziele schnell, kontrolliert und wirksam bekämpfen kann", sagte der Manager. Rheinmetall werde das System schon sehr bald im industriellen Maßstab in hohen Stückzahlen produzieren.
Die Drohnen haben den Angaben zufolge eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern, ihr Gefechtskopf wiegt inklusive Zündvorrichtung rund vier Kilo. Die Drohne kann bis zu 70 Minuten in der Luft bleiben und Ziele beobachten. Das Produkt wird vollständig in der EU produziert.
Die Bundeswehr wertet an der Loitering Munition positiv, dass sie mit diesem Waffentyp schnell reagieren und feindliche Ziele präzise bekämpfen könne. Die Reichweite sei zudem höher als mit Artilleriegranaten.
Software soll kontinuierlich weiterentwickelt werden
Streng genommen sind es gar keine Drohnen, sondern es handelt sich um Munition, da diese Waffensysteme für den einmaligen Gebrauch vorgesehen ist. Sie werden von einem Container aus mit einer Zündvorrichtung nach oben geschossen, entfalten sich in der Luft und fliegen weiter. Eine Landung und erneute Nutzung ist nicht vorgesehen: Ist die Zeit abgelaufen und kein Ziel gefunden, lasse man sie kontrolliert abstürzen, so ein Rheinmetall-Sprecher.
Wichtig bei diesem Waffentyp ist die Software, die immer kontinuierlich weiterentwickelt werden muss. Die Verträge mit den Drohnenlieferanten enthalten Innovationsklauseln, heißt es von der Bundeswehr. Diese Klauseln verpflichten die Hersteller, die Systeme auf dem neuesten Stand zu halten. "Ohne eine solche Klausel könnten die heute gekauften Systeme in wenigen Monaten wirkungslos sein, weil der potenzielle Gegner bereits Gegenmaßnahmen ergriffen hat."/wdw/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 1.435 auf Tradegate (22. April 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 65,90 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.146,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +43,84 %/+61,38 % bedeutet.
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Lustig, wie emsig du doch immer wieder versuchst, Rheinmetall unternehmerisch irgendwie schlecht aussehen zu lassen und das dann als diskussionswürdig bezeichnest…
Wie hoch, bzw. gering ist denn eigentlich der Anteil an „Panzern“, denen du, Militärexperte, keine Zukunft attestierst – und wie viel davon ist ein reines Rheinmetall-Projekt – und wie hoch ist überhaupt der Umsatz- und Gewinnanteil davon? Es ist mit deiner Art von Beitrag wie so häufig – untaugliches Halbwissen und Geschwurbel als Fakt aufbauschen und dann andere User deinen Schmarn widerlegen lassen – wohl in der Hoffnung, dass du damit durchkommst.
Wenn man sich nicht nur selektiv beliest, wie du, dann weiß man eigentlich, dass die Ukraine händeringend auch selbst versucht, eigene Panzer zu entwickeln:
Kiew erprobt neuen Schützenpanzer Skif auf Buckelpiste
Quelle: https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Kiew-erprobt-neuen-Schuetzenpanzer-Skif-auf-Buckelpiste-id30739351.html
oder dass diverse ukrainische Soldaten in Deutschland zur Ausbildung sind, um sich an Leopard-Panzern ausbilden zu lassen:
„Die Leopard-Waffen haben eine gute Reichweite, mit ihnen können wir den Gegner aus sicherer Entfernung bekämpfen“, sagt der ukrainische Soldat. Er sei den Ausbildern aufrichtig dankbar, dass sie seine Kameraden und ihn mit Geduld und Sachverstand ausgebildet hätten. In kürzester Zeit sei ihm eine Menge Wissen vermittelt worden, das ihm nach der Rückkehr in die Ukraine zum Vorteil gereichen werde. „Ich bin mir sicher: Wir werden mit dem Panzer an der Front sehr gut zurechtkommen“, sagt Andriy P. „Der Leopard 1 A5 hilft uns, den Krieg zu gewinnen.“
Quelle: https://www.bundeswehr.de/de/auftrag/einsaetze/missionen/anerkannte-missionen/unterstuetzungsmission-eumam-ukraine/ausbildung-leopard-1-kampfpanzerbesatzungen-6086654
Ukraine setzt auf Rheinmetalls Lynx KF41 als Schützenpanzer
(…) Die Entscheidung für den Lynx KF41 durch die Ukraine war nach umfangreichen Tests gefallen (https://defence-network.com/ukraine-entscheidet-fuer-lynx-von-rheinmetall/), der Vertrag im Dezember 2025 gezeichnet worden…
Quelle: https://defence-network.com/ukraine-rheinmetall-lynx-kf41-schuetzenpanzerl/
Für ITM hat diese Meldung eine ganz andere Bedeutung als für Rheinmetall, da es ihr Kerngeschäft betrifft. Für Rheinmetall eine von vielen Aktivitäten und neuen Projekten.
Bundeskartellamt genehmigt Joint Venture zwischen
Rheinmetall-Tochter und OHB
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/bundeskartellamt-genehmigt-joint-venture-zwischen-rheinmetall-tochter-und-ohb-ce7e50dddd8ff02d