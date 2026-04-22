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    ROUNDUP

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    Boeing müht sich weiter aus der Dauerkrise - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Boeing lieferte Q1 so viele Jets wie 2019
    • Barmittelabfluss geringer Verlust nur 7 Millionen
    • FAA unter Aufsicht 777X verschoben auf 2027
    ROUNDUP - Boeing müht sich weiter aus der Dauerkrise - Aktie legt zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ARLINGTON (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing ist nach schweren Krisenzeiten überraschend gut ins Jahr gestartet. Nachdem der Konzern im ersten Quartal so viele Flugzeuge auslieferte wie seit Anfang 2019 nicht mehr, verbrannte er mit 1,45 Milliarden US-Dollar (1,2 Mrd Euro) weniger Geld als gedacht. Im Gesamtjahr soll der Barmittelzufluss nach dem Plan von Konzernchef Kelly Ortberg wieder klar positiv ausfallen.

    Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten am freudig aufgenommen: Die Boeing-Aktie gewann kurz nach Handelsbeginn in New York 4,41 Prozent auf 228,83 Dollar, nachdem sich Kursgewinne und -verluste seit dem Jahreswechsel zuvor in etwa die Waage gehalten hatten.

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    Im abgelaufenen Quartal erzielte Boeing einen Umsatz von gut 22,2 Milliarden Dollar - 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und auch mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Unter dem Strich stand ein Verlust von lediglich noch 7 Millionen Dollar nach 31 Millionen ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Auch hier hatten Experten mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet.

    Boeing hat seit 2019 sechs Verlustjahre in Folge hinter sich. 2025 kehrte der Konzern zwar in die schwarzen Zahlen zurück, doch dies verdankte er nur dem milliardenschweren Verkauf einer Sparte. Für 2026 hat Boeing erneut keine Gewinnprognose abgegeben. Allerdings will Ortberg in diesem Jahr einen positiven Barmittelfluss zwischen 1 und 3 Milliarden Dollar erreichen.

    Nach den Abstürzen zweier Mittelstreckenjets vom Typ Boeing 737 Max in den Jahren 2018 und 2019 hatten Luftfahrtbehörden in aller Welt Flugverbote für den meistgefragten Passagierjet des Konzerns verhängt. Nach technischen Verbesserungen durften die Maschinen der Reihe seit Ende 2020 zwar wieder abheben, doch Probleme mit Passagierjets ebenso wie in Rüstung und Raumfahrt warfen den Konzern immer wieder zurück.

    Da hatte Boeing den Rang des weltgrößten Flugzeugherstellers schon an seinen Rivalen Airbus aus Europa verloren. Während Boeing sich mit der Behebung hausgemachter Fehler herumschlug, enteilte der Dax-Konzern dem einstigen Branchenprimus immer weiter.

    Nachdem eine Boeing 737 Max Anfang 2024 im Flug ein türgroßes Rumpfteil verloren hatte, stellte die US-Luftfahrtbehörde FAA den Hersteller unter strenge Aufsicht. Schließlich trat auch der zunächst als Retter berufene Boeing-Chef Dave Calhoun ab und überließ die Führung Kelly Ortberg. Inzwischen baut Boeing nach eigenen Angaben monatlich wieder 42 Mittelstreckenjets der 737-Reihe, nachdem die FAA die zwischenzeitliche Beschränkung gelockert hat.

    Ortberg will nun inzwischen die um sieben Jahre verspätete Neuauflage des Großraumjets 777 endlich fertig bekommen, der 777X. Die Neuauslieferung des ersten Exemplars der Variante 777-9 wurde zwischenzeitlich auf 2027 verschoben, und die Deutsche Lufthansa wartet sehnlichst auf ihre vor langem bestellten Maschinen des Typs.

    2027 sollen nun auch die längste und kürzeste Variante der 737 Max erstmals ausgeliefert werden. Boeing hatte die Max 7 und die Max 10 infolge der Abstürze und verschärfter technischer Anforderungen zurückstellen müssen, sodass die Maschinen erst im laufenden Jahr ihre Zulassung erhalten sollen. In Europa hat vor allem der Billigflieger Ryanair eine stattliche Zahl der 737-Max-10-Jets bestellt./stw/tav/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 189,5 auf Tradegate (22. April 2026, 15:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -7,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,99 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -19,68 %/+20,48 % bedeutet.




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