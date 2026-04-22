Bonds könnten sich bis Ende 2026 schlechter entwickeln als Aktien

Die aktuelle Marktsituation lässt sich durch das Phänomen der selbstverstärkenden Rückkopplungsschleifen erklären. In den letzten Monaten hat die Aussicht auf sinkende US-Zinsen eine Kaufwelle ausgelöst. Diese Nachfrage hielt die Kurse stabil, was wiederum neue Anleger anlockte. Doch dieses Modell ist fragil.

Auf den ersten Blick scheint der Rentenmarkt im Frühjahr 2026 das Ziel der Träume zu sein. Nach Jahren der Nullzinsen locken US-Staatsanleihen und Unternehmensbonds wieder mit attraktiven Kupons. Zehn Monate in Folge floss netto Kapital in Bondfonds; das erste Quartal markierte sogar historische Höchststände, zeigen Daten des Analysehauses EPFR. Doch unter der Oberfläche braut sich ein Sturm zusammen. In der Finanzwelt ist extremes Herdenverhalten oft kein Zeichen für Stärke, sondern ein Warnindikator. Wenn "alle" bereits gekauft haben, wer bleibt dann noch übrig, um die Kurse weiter nach oben zu treiben?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Historische Studien, wie etwa eine vielbeachtete Analyse im Review of Finance, zeigen, dass ETFs mit den höchsten Zuflüssen in der Folgezeit regelmäßig schlechter abschneiden als der Gesamtmarkt. Der Grund: Die Kurse eilen der Realität oft voraus und "überschießen". Sobald die fundamentale Unterstützung – in diesem Fall die ersehnte Zinssenkung der Fed – ausbleibt, bricht das Kartenhaus zusammen. Aber kann die US-Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr überhaupt senken?

Das größte Risiko für Bond-Halter ist die hartnäckige Inflation. Während der Markt für 2026 fest mit einer Lockerung der Geldpolitik gerechnet hat, sprechen die Realitäten eine andere Sprache:

- Rohstoffpreise: Steigende Energiekosten durch geopolitische Spannungen wirken wie eine Steuer auf die Wirtschaft und halten die Kerninflation deutlich über dem 2-Prozent-Ziel. Aktuell liegt der PCE-Kernpreisindex bei 3,0 Prozent, Tendenz steigend.

- Starker Arbeitsmarkt: Solange die US-Wirtschaft keine Anzeichen einer Rezession zeigt, hat die Notenbank wenig Anlass, die Zinsen zu senken und damit eine neue Lohn-Preis-Spirale zu riskieren.

Sollte die Fed im Sommer signalisieren, dass die Zinsen länger als erwartet auf dem aktuellen Niveau von über 3,5 Prozent bleiben müssen, könnte dies eine fatale Kettenreaktion auslösen. Da viele institutionelle Anleger auf Kreditbasis oder in hochgehebelten Produkten auf steigende Anleihekurse gewettet haben, müssten diese Positionen bei einer Enttäuschung fluchtartig aufgelöst werden.

Ein solcher Ausverkauf bei Anleihen würde die Renditen sprunghaft nach oben treiben (da Kurse und Renditen sich invers bewegen). Dies wiederum würde die Finanzierungskosten für Unternehmen verteuern und könnte paradoxerweise dazu führen, dass Bonds – eigentlich als defensives Element im Depot gedacht – zum größten Portfolio-Killer des Jahres 2026 werden.

Fazit: Relative Stärke bei Aktien?

Interessanterweise deutet die aktuelle Datenlage darauf hin, dass US-Aktien trotz ihrer eigenen Volatilität weniger "überkauft" sind als Anleihen. Während die Zuflüsse in den Aktienmarkt moderat blieben, ist der Bondmarkt eher überfüllt. Für das restliche Jahr 2026 bedeutet das: Anleger sollten sich nicht von den hohen Renditen blenden lassen. Wenn die Zinswende zur Zins-Enttäuschung wird, ist die Fallhöhe bei Anleihen aktuell so hoch wie selten zuvor. Strategische Vorsicht und eine genaue Beobachtung der Inflationsdaten sind jetzt wichtiger als das Hinterherlaufen nach dem Herdentrieb.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion