Börsen Start Update
Börsenstart USA - 22.04. - Dow Jones stark +0,84 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.575,19 PKT und steigt um +0,84 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +2,28 %, Boeing +1,57 %, Sherwin-Williams +1,53 %, Chevron Corporation +1,50 %, Walt Disney +1,38 %
Flop-Werte: Verizon Communications -1,00 %, NVIDIA -0,25 %, Amgen -0,19 %, IBM -0,14 %, The Home Depot -0,13 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 26.700,75 PKT und steigt um +0,84 %.
Top-Werte: Intuitive Surgical +9,25 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +8,84 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,62 %, Insmed +2,74 %, Arm Holdings +2,53 %
Flop-Werte: T-Mobile US -3,83 %, Booking Holdings -1,95 %, Cognizant Technology Solutions (A) -0,77 %, Atlassian Registered (A) -0,74 %, KLA Corporation -0,61 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.116,91 PKT und steigt um +0,71 %.
Top-Werte: GE Vernova +12,39 %, Masco +11,45 %, Intuitive Surgical +9,25 %, Boston Scientific +7,06 %, Coinbase +6,06 %
Flop-Werte: Te Connectivity -10,39 %, NVR -6,18 %, CIENA -4,56 %, Best Buy -4,46 %, United Airlines Holdings -4,08 %
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