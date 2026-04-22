T-Mobile US Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 22.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die T-Mobile US Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,83 % im Minus. Der Kursrückgang der T-Mobile US Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,14 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,83 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

T-Mobile US ist ein führender Mobilfunkanbieter in den USA, bekannt für seine 5G-Dienste und kundenfreundlichen Tarife. Es konkurriert mit AT&T und Verizon und hebt sich durch seine "Un-carrier"-Strategie ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von T-Mobile US in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,68 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die T-Mobile US Aktie damit um +3,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,84 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,82 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,84 % geändert.

T-Mobile US Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,00 % 1 Monat -7,84 % 3 Monate +5,68 % 1 Jahr -25,03 %

Informationen zur T-Mobile US Aktie

Stand: 22.04.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. T-Mobile US Aktien. Damit ist das Unternehmen 177,91 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, AT&T und Co.

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,18 %. AT&T notiert im Minus, mit -2,45 %. Comcast (A) notiert im Minus, mit -0,52 %. Charter Communications Registered (A) legt um +0,07 % zu

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Ob die T-Mobile US Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur T-Mobile US Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.