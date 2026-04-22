BARCLAYS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Mathieu Robilliard bezog in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar Stellung zu einem Medienbericht, wonach die Telekom über eine Kombination mit der Tochter T-Mobile US nachdenkt. Er geht davon aus, dass solch ein Geschäft auf Probleme stoßen würde. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, die Vorteile zu erkennen - abgesehen von einer größeren strategischen Flexibilität, was große Fusionen und Übernahmen in den USA betreffe./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,63 % und einem Kurs von 27,31EUR auf Tradegate (22. April 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39,50

Kursziel alt: 39,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,50 € , was eine Steigerung von +43,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer