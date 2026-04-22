BARCLAYS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Mathieu Robilliard bezog in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar Stellung zu einem Medienbericht, wonach die Telekom über eine Kombination mit der Tochter T-Mobile US nachdenkt. Er geht davon aus, dass solch ein Geschäft auf Probleme stoßen würde. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, die Vorteile zu erkennen - abgesehen von einer größeren strategischen Flexibilität, was große Fusionen und Übernahmen in den USA betreffe./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,63 % und einem Kurs von 27,31EUR auf Tradegate (22. April 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39,50
Kursziel alt: 39,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39,50
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