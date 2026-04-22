Reiche zuversichtlich über Lösung bei neuem Heizungsgesetz

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche geht von einer baldigen Einigung innerhalb der Bundesregierung über das geplante neue "Heizungsgesetz" aus. Die CDU-Politikerin sagte in Berlin, es seien noch mietrechtliche Fragen zu klären. Die Regierung sei bei Verhandlungen insgesamt aber "sehr, sehr weit". Sie sei sicher, dass die Regierung den Komplex Mietrecht und Gebäudemodernisierungsgesetz schnell über die Bühne bringe. Die Bereitschaft zur Lösung sei groß.

Reiche sprach von einer Regelung, die Mieterinnen und Mieter davor schützen solle, Entscheidungen des Vermieters einseitig übernehmen zu müssen.