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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bestätigt Buy für Boeing mit Kursziel 295
    • Solides unaufgeregtes Quartalszahlenwerk präsentiert
    • Free Cashflow deutlich besser als befürchtet
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe ein solides, unaufgeregtes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow habe sich deutlich besser als befürchtet entwickelt./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:US0970231058WKN:850471
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 190,5 auf Tradegate (22. April 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +3,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 151,12 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 287,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +41,48 %/+51,76 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 295 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 295,00$, was eine Steigerung von +30,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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