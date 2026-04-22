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    Aktien New York

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    Gewinne treiben Nasdaq 100 auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen erreichen trotz Iran-Krieg neue Rekorde
    • Anleger bleiben entspannt trotz geopolitischer Lage
    • US-Seeblockade bleibt, Iran meldet Angriffe auf Schiffe
    Aktien New York - Gewinne treiben Nasdaq 100 auf Rekordhoch
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz der weiter unklaren Lage im Iran-Krieg sind am Mittwoch an den US-Börsen wieder Rekorde ein Thema. Die Anleger bleiben, was die geopolitische Lage betrifft, recht entspannt. Kurz vor Ablaufen der Waffenruhe verlängerte US-Präsident Donald Trump die Feuerpause. Vor allem der Technologiesektor hat es den Anlegern derzeit wieder angetan. Anleger mussten auch eine Reihe neuer Geschäftszahlen von Unternehmen auswerten.

    Der Nasdaq 100 , der zuletzt um 1,3 Prozent auf 26.818 Punkte stieg, erreichte früh erneut eine Bestmarke. Auch der marktbreite S&P 500 stand seinem nächsten Rekord nahe, indem er zuletzt 0,9 Prozent auf 7.125 Zähler zulegte. Einzig der Dow Jones Industrial hat noch eine gewisse Distanz zum Höchststand, obwohl er am Mittwoch um 0,8 Prozent auf 49.524 Punkte stieg.

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    Trump sagte der New York Post, dass eine zweite Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran möglicherweise am Freitag stattfinden könnte. Zuvor hatte er auf Bitten Pakistans mitgeteilt, von Angriffen abzusehen, bis die Führung im Iran einen "geeinten Vorschlag" zur Beilegung des Krieges unterbreite. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt, hieß es. Dem gegenüber vermeldeten iranische Streitkräfte Angriffe auf drei Frachtschiffe.

    "Die politische Lage ist also nicht bereinigt, wird aber an den Börsen derzeit eher als beherrschbar denn als eskalierend angesehen", schrieben am Mittwoch die Experten des Bernecker-Aktionärsbriefs. Nach ihrer Einschätzung bleiben die USA bei der Aktienrally weiterhin tonangebend, weil sich dort KI-Fantasie und Gewinnpotenziale im Technologiesektor mit hohen Indexgewichtungen großer Wachstumswerte paarten.

    Zahlenvorlagen waren am Mittwoch für viele Einzelwerte maßgeblich. Im Dow waren die Boeing -Titel mit einem Anstieg um 2,7 Prozent eine wichtige Stütze. Der Flugzeugbauer meldete nach Jahren der Krise für das erste Quartal einen Umsatzanstieg und zugleich geringere Verluste im Vergleich zum Vorjahr. Er konnte den Barmittelabfluss bremsen dank steigender Auslieferungen.

    Noch euphorischer waren die Reaktionen bei GE Vernova: Nachdem der Energieanlagenbauer im ersten Quartal von einer starken Nachfrage profitierte und seine Jahresziele anhob, schnellte der Kurs um 13 Prozent auf Rekordniveau nach oben. United Airlines dagegen hatte keine guten Nachrichten, der Kurs sank nach der gesenkten Jahresgewinnprognose der Fluggesellschaft um sechs Prozent.

    AT&T überraschte im ersten Quartal zwar positiv, doch der Kurs sackte bei dem Telekommunikationskonzern in einem schwachen Branchenumfeld um 3,4 Prozent ab. Noch stärker ging es bei T-Mobile US um fast fünf Prozent bergab im Nachgang der Berichte vom Vortag, dass der Mutterkonzern Deutsche Telekom über eine Kombination mit der US-Tochter nachdenke.

    Aus dem Kreise der sieben bedeutendsten Tech-Werte, den "Magnificent 7", lagen im frühen Handel alle im Plus. Bei Apple haben die Anleger den ersten Schock des am Vortag vermeldeten Chefwechsels verdaut, hier legte der Kurs am Mittwoch am deutlichsten um 2,2 Prozent zu.

    Die Titel des Google-Mutterkonzerns Alphabet zeigten sich mit plus 1,7 Prozent auch relativ begehrt nach der Vorstellung eines neuen Tensor-Prozessors, der KI-Computing-Dienste effizienter machen soll. Nach Börsenschluss werden am Mittwoch die Resultate von Tesla erwartet./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 231,1 auf Tradegate (22. April 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +3,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,40 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 248,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +6,69 %/+39,82 % bedeutet.




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