Aktien New York
Gewinne treiben Nasdaq 100 auf Rekordhoch
- US-Börsen erreichen trotz Iran-Krieg neue Rekorde
- Anleger bleiben entspannt trotz geopolitischer Lage
- US-Seeblockade bleibt, Iran meldet Angriffe auf Schiffe
NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz der weiter unklaren Lage im Iran-Krieg sind am Mittwoch an den US-Börsen wieder Rekorde ein Thema. Die Anleger bleiben, was die geopolitische Lage betrifft, recht entspannt. Kurz vor Ablaufen der Waffenruhe verlängerte US-Präsident Donald Trump die Feuerpause. Vor allem der Technologiesektor hat es den Anlegern derzeit wieder angetan. Anleger mussten auch eine Reihe neuer Geschäftszahlen von Unternehmen auswerten.
Der Nasdaq 100 , der zuletzt um 1,3 Prozent auf 26.818 Punkte stieg, erreichte früh erneut eine Bestmarke. Auch der marktbreite S&P 500 stand seinem nächsten Rekord nahe, indem er zuletzt 0,9 Prozent auf 7.125 Zähler zulegte. Einzig der Dow Jones Industrial hat noch eine gewisse Distanz zum Höchststand, obwohl er am Mittwoch um 0,8 Prozent auf 49.524 Punkte stieg.
Trump sagte der New York Post, dass eine zweite Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran möglicherweise am Freitag stattfinden könnte. Zuvor hatte er auf Bitten Pakistans mitgeteilt, von Angriffen abzusehen, bis die Führung im Iran einen "geeinten Vorschlag" zur Beilegung des Krieges unterbreite. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt, hieß es. Dem gegenüber vermeldeten iranische Streitkräfte Angriffe auf drei Frachtschiffe.
"Die politische Lage ist also nicht bereinigt, wird aber an den Börsen derzeit eher als beherrschbar denn als eskalierend angesehen", schrieben am Mittwoch die Experten des Bernecker-Aktionärsbriefs. Nach ihrer Einschätzung bleiben die USA bei der Aktienrally weiterhin tonangebend, weil sich dort KI-Fantasie und Gewinnpotenziale im Technologiesektor mit hohen Indexgewichtungen großer Wachstumswerte paarten.
Zahlenvorlagen waren am Mittwoch für viele Einzelwerte maßgeblich. Im Dow waren die Boeing -Titel mit einem Anstieg um 2,7 Prozent eine wichtige Stütze. Der Flugzeugbauer meldete nach Jahren der Krise für das erste Quartal einen Umsatzanstieg und zugleich geringere Verluste im Vergleich zum Vorjahr. Er konnte den Barmittelabfluss bremsen dank steigender Auslieferungen.
Noch euphorischer waren die Reaktionen bei GE Vernova: Nachdem der Energieanlagenbauer im ersten Quartal von einer starken Nachfrage profitierte und seine Jahresziele anhob, schnellte der Kurs um 13 Prozent auf Rekordniveau nach oben. United Airlines dagegen hatte keine guten Nachrichten, der Kurs sank nach der gesenkten Jahresgewinnprognose der Fluggesellschaft um sechs Prozent.
AT&T überraschte im ersten Quartal zwar positiv, doch der Kurs sackte bei dem Telekommunikationskonzern in einem schwachen Branchenumfeld um 3,4 Prozent ab. Noch stärker ging es bei T-Mobile US um fast fünf Prozent bergab im Nachgang der Berichte vom Vortag, dass der Mutterkonzern Deutsche Telekom über eine Kombination mit der US-Tochter nachdenke.
Aus dem Kreise der sieben bedeutendsten Tech-Werte, den "Magnificent 7", lagen im frühen Handel alle im Plus. Bei Apple haben die Anleger den ersten Schock des am Vortag vermeldeten Chefwechsels verdaut, hier legte der Kurs am Mittwoch am deutlichsten um 2,2 Prozent zu.
Die Titel des Google-Mutterkonzerns Alphabet zeigten sich mit plus 1,7 Prozent auch relativ begehrt nach der Vorstellung eines neuen Tensor-Prozessors, der KI-Computing-Dienste effizienter machen soll. Nach Börsenschluss werden am Mittwoch die Resultate von Tesla erwartet./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 231,1 auf Tradegate (22. April 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +3,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,40 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 248,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +6,69 %/+39,82 % bedeutet.
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Dividenden-Depot vonHS im März 2026
https://www.lkz.de/lokales/kultur-lokal_artikel,-mehr-euphor…
Die im Februar 2026 ausgebliebene Ausschüttung von Petroleo Brasileiro SA wurde am 05.03.2026 nachgezahlt (13 Tage verspätet). Zusätzlich ging auch die reguläre März-Dividende – diesmal mit rund zehn Tagen Verzögerung – noch im selben Monat ein. Dadurch ist im Ausschüttungsdiagramm gut zu erkennen, dass Petrobras nach längerer Zeit wieder den größten Anteil an den Monatseinnahmen stellt. Zusammen mit dem Bruchstückverkauf bei Reckitt Benckiser Plc. ergab sich ein deutlich positiver Jahresvergleich der Nettoeinnahmen.
Die im Vormonat zu spät vorgenommene Umbuchung führte zu -0,07 € Überziehungszinsen. Ansonsten entwickelten sich insbesondere die Dividenden sehr positiv. Erhöhungen stellte ich bei folgenden Aktien fest:
- Enbridge Inc. erhöhte um +0,0275 can-$ (+2,92%) auf 0,97 can-$.
- 3M Co. erhöhte um +0,05 USD (+6,85%) auf 0,78 USD
- Equinor ASA erhöhte um +1,5249 NOK (+61,00%)
- NextEra Energy Inc. erhöhte um +0,0567 USD (+10,01%) auf 0,6232 USD
Kürzungen gab es bei diesem Wertpapier:
- LyondellBasell Industries N.V. reduzierte um -0,68 USD (-49,64%) auf 0,69 USD- und der Kurs drehte nach oben...?!!
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260418210134-20260331-quelle-kapitaleinkuenfte.jpg
- (--) Dow Inc. +82,32%,
- (--) LyondellBasell Industries N.V. +78,43%,
- (--) Equinor ASA +74,62%.
- (2.) Saipem SpA +64,18% und
- (--) Petroleo Brasileiro SA +58,44%.
Aus den bisherigen TOP-5 herausgefallen sind: Hafnia Ltd. (4.) jetzt Platz 11 mit +44,29%, TKMS AG & Co. KGaA (3.) jetzt Platz 12 mit +36,31%, CMB.Tech NV (1.) jetzt Platz 15 mit +33,50% sowie Marubeni Corp. (5.) jetzt Platz 16 mit +33,18%.
- (--) Takkt AG -29,86%
- (4.) Carbios SA -27,35%
- (--) Deutsche Pfandbriefbank AG -26,71%
- (--) Flowers Foods Inc. -25,00%
- (2.) PayPal Holdings Inc. -23,29%
Weitere Veränderungen: Triple Point Venture Growth BDC Corp. (5.) jetzt Platz 9 mit -20,34%, Lincoln National Corp. (1.) jetzt Platz 11 mit -19,30% und International Business Machines Corp. (3.) jetzt Platz 12 mit -19,19% jeweils von unten.
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2025 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.
- 1. (2.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,21%)
- 2. (1.) Bilfinger SE (7,15%)
- 3. (4.) BASF SE (5,97%)
- 4. (3.) Allianz SE (5,87%)
- 5. (5.) Pampa Energia SA ADR (5,30%)
Für den April erwarte ich einen klassischen Dividendenmonat mit deutlich steigenden Ausschüttungen. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage der wichtigste Risikofaktor für die weitere Entwicklung.
Für Alle, welche noch dabei sind: Legal & General Aktie WKN: 851584 ISIN: GB0005603997
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260417175710-leg-26-04.png
Britischer Fondsgigant L&G strebt Verdoppelung des Asien-Geschäfts an, so der CEO
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/britischer-fondsgigant-l-g-strebt-verdoppelung-des-asien-geschaefts-an-so-der-ceo-ce7e50dcda8afe24
Großbritanniens größter Asset Manager Legal & General beabsichtigt, sein verwaltetes Vermögen in Asien auf rund 500 Milliarden Dollar zu verdoppeln. Dies ist Teil einer Strategie zum Ausbau des internationalen Geschäfts, wie CEO Antonio Simoes am Montag gegenüber Reuters erklärte.
Asien ist der am schnellsten wachsende internationale Markt der Gruppe und soll eine Schlüsselrolle bei dem Ziel spielen, das internationale verwaltete Vermögen (AUM) bis 2028 auf mehr als 50 % des Portfolios zu steigern, gegenüber etwa 43 % im vergangenen Jahr, so Simoes.
Der Fonds- und Versicherungskonzern verwaltet derzeit Vermögenswerte in Höhe von 244 Milliarden Dollar von asiatischen Kunden bei einem weltweiten AUM von 1,6 Billionen Dollar.
"Wir sind für Asien derzeit sehr optimistisch gestimmt", sagte er. Die Gruppe beschäftigt in der Region mehr als 50 Mitarbeiter.
Die Aktien von L&G blieben während der Amtszeit von Simoes hinter inländischen Konkurrenten wie Aviva zurück, während er versuchte, die Investoren von den Vorzügen seiner Strategie zu überzeugen. Simoes, der 2024 zum CEO ernannt wurde, hat versprochen, die Performance zu verbessern und die Renditen für die Aktionäre durch eine Vereinfachung des 190 Jahre alten britischen Konzerns zu steigern.
Geopolitische Spannungen und Marktschwankungen im Zuge des Iran-Konflikts verstärken laut Simoes die Nachfrage asiatischer Kunden nach globaler Diversifizierung über Anlageklassen und Regionen hinweg.
"Was die Märkte derzeit einpreisen, ist eine Deeskalation des Konflikts", sagte er.
WEALTH MANAGEMENT ALS NÄCHSTE ETAPPE
Der Wealth-Management-Markt sei nun die "nächste Etappe" für das Unternehmen in Asien, sagte Simoes, nachdem die Präsenz zunächst bei Staatsfonds, Pensionskassen und anderen institutionellen Kunden aufgebaut wurde.
L&G plant den Aufbau weiterer Vertriebspartnerschaften, um wohlhabende Investoren in Asien zu erreichen, erklärte er gegenüber Reuters in Hongkong, wo sich eines der fünf Büros in der Region befindet. Die weiteren Standorte sind Singapur, Festlandchina, Tokio und Australien.
Der Vorstoß in das asiatische Wealth Management gewinnt bereits an Fahrt, sagte er. Eine Partnerschaft mit der J.P. Morgan Private Bank habe innerhalb eines Jahres mehr als 1 Milliarde Dollar von asiatischen Kunden eingeworben.
Die globale "Unconstrained Bond"-Strategie - ein flexibler Rentenfonds, der sich freier an den Märkten bewegen kann als eine traditionelle Strategie -, die über die United Overseas Bank in Singapur vertrieben wird, ist ebenfalls auf über 1 Milliarde Dollar angewachsen.
Laut Simoes befinden sich nach der Übernahme einer 75 %-Beteiligung an dem Private-Market-Spezialisten Proprium Capital Partners auch Strategien für Privatmarktanlagen für Asien in der Pipeline.
Das Wachstum werde nicht zu Lasten der Margen gehen, so Simoes. Das Unternehmen strebe bis 2028, idealerweise schon früher, eine durchschnittliche Ertragsmarge von mehr als 10 Basispunkten an, gegenüber aktuell 9 Basispunkten.
Weiterhin gutes gelingen, Gruss RS
Konkret habe ich, in einer relativ teuren Region dieses Landes lebend, selbst in den Jahren 2021/22 durchschonttlich ca. 1.350 Euro monatlich ausgegeben und da war die Wohnungserstausstattung (Waschmaschine etc.) mit drin, soweit es sich nicht um gratis erhaltene Gebrauchtteile handelte. Selbst heute noch reichen mir als Single ca. 2.000-2.200 Euro monatlich locker um nicht nur über die Runden zu kommen, da kann man auch hie und da mal essen gehen, in einem guten Viertel wohnen und in Urlaub fahren. Da kann dann selbst ein Medianverdiener (aktuell ca. 50k Jahresbrutto) locker 500 Euro+ im Monat beiseite packen. Was entgegensteht ist im Wesentlichen die eigene Eitelkeit, mehr darstellen zu wollen als man aktuell ist.