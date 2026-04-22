JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Kennziffern dürften im Rahmen der Markterwartungen liegen, schrieb Kamran M Hossain in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er geht weiterhin davon aus, dass der Rückversicherer sein Jahresziel für den Nettogewinn von 2,7 Milliarden Euro leicht übertreffen wird./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:17 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 277EUR auf Tradegate (22. April 2026, 16:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 290,00 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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