JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Kennziffern dürften im Rahmen der Markterwartungen liegen, schrieb Kamran M Hossain in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er geht weiterhin davon aus, dass der Rückversicherer sein Jahresziel für den Nettogewinn von 2,7 Milliarden Euro leicht übertreffen wird./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:17 / BST
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Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 277EUR auf Tradegate (22. April 2026, 16:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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