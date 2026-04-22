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    Erste Veröffentlichung von Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash Kentucky Whiskey

    Erste Veröffentlichung von Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash Kentucky Whiskey
    Foto: Dima Solomin - unsplash

    LOUISVILLE, Ky., 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Diesen Mai bringt Michter's Distillery zum ersten Mal US★1 Barrel Strength Sour Mash Kentucky Whiskey heraus.

    Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash

    „Als Michter's in den 1970er und 1980er Jahren produziert wurde, war der beliebteste Whiskey der damaligen Brennerei in Pennsylvania der Sour Mash", sagte Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's. „Der Michter's US★1 Sour Mash, den wir heute in Kentucky herstellen, ist ein wunderbarer Whiskey, und wir freuen uns, dass wir ihn in Fassstärke anbieten können."

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    Im Jahr 2019 erhielt Michter's US★1 Sour Mash internationale Anerkennung, als er als erster amerikanischer Whiskey überhaupt von der Londoner Whisky Exchange zum „Whisky des Jahres" gekürt wurde.

    Laut der Kentucky Distillers Association: „War es 1818, als Catherine Carpenter aus Casey County das erste bekannte Rezept für saure Maische aufzeichnete, eine bahnbrechende Technik, die einen einheitlicheren Whiskeyherstellungsprozess und ein einheitlicheres Produkt ermöglichte." Der Master Distiller von Michter's, Dan McKee, bemerkte: „Der meiste Whiskey in den Vereinigten Staaten wird nach der Sour-Mash-Methode hergestellt, aber der Begriff ist ein wenig irreführend. Unser Sour Mash Whiskey ist alles andere als sauer. In der Tat ist er reich an köstlichen Noten von Toffee und Steinfrüchten."

    Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash hat in den Vereinigten Staaten einen empfohlenen Verkaufspreis von 120 $ pro 750-ml-Flasche. Der durchschnittliche Alkoholgehalt der Chargen, die in dieser Ausgabe 2026 angeboten werden, beträgt 111,5 % (55,75 % ABV).

    „Der Michter's US★1 Small Batch Sour Mash Whiskey ist bekannt für seine beständige, wiederholbare Eleganz und seine köstlich weiche Qualität bei 86 Proof", so Andrea Wilson, Master of Maturation bei Michter's. „Er ist ein Favorit unter Whiskey-Liebhabern, und unsere Fans können dieses einzigartige Produkt nun in Fassstärke probieren. Um die Konsistenz, Schönheit und Eleganz dieses Produkts zu bewahren, haben wir beschlossen, diesen Whiskey in Fassstärke anzubieten, wobei die Charge zwar hergestellt, aber nicht verschnitten wird und dann unser charakteristisches Filtrationsprotokoll durchläuft."

    Im Oktober 2025 wurde Michter's als erster Whiskey in drei aufeinanderfolgenden Jahren von einer internationalen Akademie von Wählern, die von der in Großbritannien ansässigen Drinks International einberufen wurde, zum „The World's Most Admired Whiskey" ernannt. Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michter-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist. Für weitere Informationen über Michter's besuchen Sie bitte michters.com und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, und X.

    Kontakt:
    Joseph J. Magliocco
    +1 (502) 774-2300 x580
    jmagliocco@michters.com 

    Michter's Whiskeys.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961524/Michter_s_Barrel_Strength_Sour_Mash.jpg 
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/5927977/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erste-veroffentlichung-von-michters-us1-barrel-strength-sour-mash-kentucky-whiskey-302750448.html



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