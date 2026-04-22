Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: +7,01 %
Tagesperformance: +7,01 %
Platz 1
Performance 1M: +27,00 %
Performance 1M: +27,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Siemens Energy: Rücksetzer wurden als überwunden gesehen, die Entwicklung der letzten 14 Tage teils positiv; charttechnisch ist von einem Doppel-Top die Rede, während eine Aufwärtsmarke um 180 € genannt wird. Fundamental werden Gamesa-Zahlen, Bruch-Kommentare und ein möglicher Verkauf sowie der Vergleich zu GE Vernova thematisiert. Insgesamt vorsichtig bis bullisch, aber keine klare Richtung.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -4,87 %
Tagesperformance: -4,87 %
Platz 2
Performance 1M: -13,75 %
Performance 1M: -13,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom ist gemischt. In 14 Tagen ca. -15% bis -20% Kursverlust. Diskutiert wird eine TMUS-Holding/Übernahme, Unsicherheit und potenzielle Regulierungskosten. Befürworter betonen die lange Dividendenhistorie und solide Renditen; Skeptiker warnen vor Übergröße und unausgesprochenen Synergieproblemen. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
RWE
Tagesperformance: +3,71 %
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 3
Performance 1M: +8,94 %
Performance 1M: +8,94 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -3,53 %
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 4
Performance 1M: +2,38 %
Performance 1M: +2,38 %
Commerzbank
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 5
Performance 1M: +18,70 %
Performance 1M: +18,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Im wallstreetonline-Forum zu Commerzbank ist das Anleger-Sentiment gemischt. Positive Impulse ergeben sich aus RBCs Upgrade (Outperform, Ziel 43 EUR) und JPMorgans Hinweis auf ca. 2 Mrd. Synergien. Eine UniCredit-Übernahme wird als Treiber gesehen; Dividendenauszahlung und Übernahme-Risiken bleiben. Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht in Zahlen genannt.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,58 %
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 6
Performance 1M: +4,19 %
Performance 1M: +4,19 %
adidas
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 7
Performance 1M: +9,36 %
Performance 1M: +9,36 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 8
Performance 1M: +31,71 %
Performance 1M: +31,71 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 49,41%
|PUT: 50,59%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -1,18 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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