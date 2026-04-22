Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.04.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom

wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom ist gemischt. In 14 Tagen ca. -15% bis -20% Kursverlust. Diskutiert wird eine TMUS-Holding/Übernahme, Unsicherheit und potenzielle Regulierungskosten. Befürworter betonen die lange Dividendenhistorie und solide Renditen; Skeptiker warnen vor Übergröße und unausgesprochenen Synergieproblemen. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.