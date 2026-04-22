Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Deutsche Telekom
Tagesperformance: -4,91 %
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 1
Performance 1M: -13,75 %
Performance 1M: -13,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom ist gemischt. In 14 Tagen ca. -15% bis -20% Kursverlust. Diskutiert wird eine TMUS-Holding/Übernahme, Unsicherheit und potenzielle Regulierungskosten. Befürworter betonen die lange Dividendenhistorie und solide Renditen; Skeptiker warnen vor Übergröße und unausgesprochenen Synergieproblemen. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +3,33 %
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 2
Performance 1M: +39,91 %
Performance 1M: +39,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
wallstreetONLINE-Forum: Siltronic-Aktie gemischt: Chart-Breakout bei 60 € und Ziel 75 € (Oddo BHF, Outperform) deuten auf Aufwärtsmomentum. Berichte über Kursgewinne (wieder im Plus) sowie Gegenstimmen zu Push-Signalen (Minus). Skeptiker kritisieren das 75‑€-Kursziel. 14-Tage-Verlauf bleibt uneinheitlich; konkrete Veränderung wird nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,72 %
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 3
Performance 1M: +4,19 %
Performance 1M: +4,19 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 4
Performance 1M: +5,09 %
Performance 1M: +5,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Im wallstreetONLINE-Forum beschreibt das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT überwiegend bullisch. Lieferungen an die Bundespolizei, steigende Verteidigungsausgaben und KI-unterstützte Radar-/Sensor-Systeme stützen die fundamentale Perspektive. Technisch: Konsolidierung um 76–78 EUR, Breakout-Ziele 96,7 EUR, 107–109 EUR; Allzeithoch 117,7 EUR. Bankempfehlung: Kauf bis ca. 101 EUR.
Nemetschek
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 5
Performance 1M: -1,55 %
Performance 1M: -1,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment. Rebound heute; erste Position aufgebaut. UBS-Empfehlung wird als nicht nachvollziehbar gesehen; Kurs +20% seit Bekanntgabe. Technische Unterstützung bei 55€ hielt. Fundament: Nemetschek übernimmt HCSS-Schulden (450 Mio.€); neue Build & Construct-Tochter; Thoma Bravo 28%; Umsatz 72/28; potenziertes Wachstum durch Kundenzugang. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 6
Performance 1M: +31,71 %
Performance 1M: +31,71 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 7
Performance 1M: +17,40 %
Performance 1M: +17,40 %
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