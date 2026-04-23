Kopin: Vom Nischenzulieferer zum Hoffnungsträger der AR- und Militärtechnik!

Ausnahmestellung sorgt für Fantasie

Eine Schlüsselrolle spielt dabei die technologische Breite des Unternehmens. Kopin ist nach eigenen Angaben der einzige Anbieter weltweit, der alle vier relevanten Mikrodisplay-Technologien beherrscht: AMLCD, LCoS, OLED und MicroLED. Gerade letztere gilt als potenzieller Gamechanger für Augmented-Reality-Anwendungen und militärische Systeme.

Verteidigungssparte ist der Trüffel

Das Herzstück des Geschäfts bleibt jedoch die Verteidigungssparte. Kopin liefert Displays für Nachtsichtgeräte, Zielsysteme und Programme wie das IVAS-System der US-Armee. Solche Projekte sind zwar lukrativ, aber auch notorisch anfällig für Verzögerungen und politische Unsicherheiten. Genau hier lag in der Vergangenheit eines der größten Probleme des Unternehmens.

Parallel versucht Kopin, neue Wachstumsmärkte zu erschließen. Besonders im Fokus steht 2026 der boomende FPV-Drohnenmarkt. Mit dem System "Sentinel" adressiert das Unternehmen professionelle Anwender, die hochauflösende Echtzeitbilder benötigen, ohne ihre räumliche Wahrnehmung zu verlieren. Auch in der Medizintechnik und im industriellen AR-Bereich sieht das Management erhebliches Potenzial.

Gemischte Zahlen, aber sie werden schwarz

Finanziell zeigt sich ein gemischtes Bild. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete Kopin einen Umsatzrückgang auf 39,32 Mio. US-Dollar nach 50,34 Mio. im Vorjahr. Gleichzeitig gelang jedoch die Rückkehr in die schwarzen Zahlen mit einem Nettogewinn von 2,61 Mio. Dollar – nach einem massiven Verlust im Jahr zuvor. Für 2026 peilt das Unternehmen Erlöse zwischen 52 und 60 Mio. Dollar an. Ein Auftragsbestand von rund 37 Mio. Dollar sorgt zumindest kurzfristig für eine gewisse Visibilität.

Es gilt noch einiges zu meistern

Dennoch bleibt der Weg zum nachhaltigen Erfolg steinig. Die Abhängigkeit von US-Militärbudgets, die hohe Volatilität einer Small-Cap-Aktie und der zunehmende Wettbewerb durch Technologieriesen wie Apple, Meta Platforms oder Alphabet stellen erhebliche Risiken dar.

Gleichzeitig liegt genau hier die Fantasie der Aktie. Sollte Kopin seine MicroLED-Technologie erfolgreich skalieren und sich als Systemanbieter etablieren, könnte das Unternehmen zum Übernahmekandidaten für größere Player werden oder selbst in eine neue Wachstumsdimension vorstoßen.

Erste Hürde mit bravour gemeistert

Kopin hat Mittwoch den nächsten Schritt in den Drohnenmarkt gemacht: Mit einem ersten Auftrag über 3,2 Millionen US-Dollar für sein neues optisches Modul steigt das Unternehmen in das wachstumsstarke FPV-Segment ein. Der Vertrag hat dabei deutliches Skalierungspotenzial: Bis 2028 könnten bis zu 40.000 FPV-Brillen ausgeliefert werden.

Im Zentrum steht die "Sentinel"-Technologie, die eine doppelte Situationswahrnehmung ermöglicht und damit insbesondere für militärische Anwendungen interessant ist. Parallel fährt Kopin die Produktion hoch und sucht gezielt nach weiteren Partnerschaften. Ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen auf eine schnelle Ausweitung seines Drohnengeschäfts setzt.

Mein Tipp: Aktie könnte richtig aufdrehen

Kopin ist eine Wette auf Technologie, Timing und Transformation. Gelingt der Strategiewechsel und ziehen die Aufträge aus Militär und Drohnenindustrie an, könnte die Aktie erhebliches Aufwärtspotenzial entfalten. Scheitert die Umsetzung oder verzögern sich Projekte erneut, drohen weitere Rückschläge. Für Anleger bleibt Kopin damit ein spekulativer, aber hochspannender Kandidat mit Turnaround-Charakter.

Große Player von Anfang an dabei!

Wenn sich ein Drohnenspezialist gezielt bei einem Mikrodisplay-Hersteller einkauft, ist das selten Zufall. Genau das ist im Herbst 2025 passiert: Ondas Holdings beteiligte sich im Rahmen einer Privatplatzierung an Kopin – gemeinsam mit Partnern wie Theon International und Unusual Machines. Insgesamt flossen rund 41 Millionen US-Dollar in das Unternehmen, ein klares Signal für die strategische Bedeutung der Partnerschaft.

Kopin treibt hier mit neuen Lösungen wie seinem "Sentinel"-System Innovationen voran, die eine sogenannte "Dual Situational Awareness" ermöglichen – also die gleichzeitige Wahrnehmung des Drohnenbildes und der realen Umgebung. Für militärische und sicherheitsrelevante Anwendungen ist das ein entscheidender Vorteil.

Partnerschaft als Wettbewerbsvorteil

Für Anleger hat die Partnerschaft Signalwirkung. Die Beteiligung von Ondas gilt als eine Art Gütesiegel für die Technologie von Kopin, insbesondere im Wettbewerb mit asiatischen Anbietern. Darüber hinaus entsteht ein strategisches Ökosystem: Während Kopin die optische Technologie liefert, bringen Partner wie Ondas die Plattformen und Anwendungen ein.

Diese enge Verzahnung entlang der Wertschöpfungskette könnte sich als entscheidender Wettbewerbsvorteil erweisen – gerade in einem Markt, der zunehmend von integrierten Lösungen geprägt ist.

Die enge Verzahnung mit Ondas markiert den Einstieg in ein eng vernetztes Technologie-Ökosystem rund um Drohnen, Verteidigung und Echtzeit-Visualisierung. Gelingt es, diese Partnerschaft in skalierbare Produkte zu übersetzen, könnte Kopin im FPV-Markt eine Schlüsselrolle einnehmen und sich vom Nischenanbieter zum strategischen Player entwickeln.