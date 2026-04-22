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    FintechWerx nimmt am CGI Credit Union Technology Forum teil

    FintechWerx nimmt am CGI Credit Union Technology Forum teil
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    VANCOUVER, British Columbia – 22. April 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) („FintechWerx“ oder das „Unternehmen“) wird am CGI Credit Union Technology Forum („CUTF“) 2026 teilnehmen, das von 21. bis 23. April 2026 im Fairmont Hotel Vancouver in Vancouver, British Columbia, stattfinden wird, wo Führungskräfte aus dem Technologiebereich der Genossenschaftsbanken, aufstrebende Fintech-Unternehmen, Innovatoren und Branchenexperten zusammenkommen werden, um die Zukunft der Finanzdienstleistungen durch menschenorientierte digitale Lösungen zu erörtern.

     

    Der Schwerpunkt des CUTF liegt auf zielgerichteten Innovationen und menschenorientierten digitalen Lösungen für den Genossenschaftsbanksektor. Das Forum soll Führungskräfte aus der gesamten Branche zu Keynote-Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Expertensitzungen, Tech-Talks, Workshops und Benutzergruppensitzungen zusammenbringen, die die Zukunft der Genossenschaftsbanken durch den Einsatz relevanter, praktischer Technologien gestalten sollen.

     

    Von der Neudefinition des digitalen Mitgliedererlebnisses über die Identifizierung praktischer Lösungen zur Verbesserung der Mitgliederinteraktion bis hin zur Erforschung von Strategien, die Technologie mit zwischenmenschlichen Beziehungen verbinden – das Forum steht laut Mitbegründer und CEO George Hofsink im Einklang mit den Herausforderungen und Möglichkeiten, denen sich FintechWerx mit seinen Angeboten für Finanzinstitute stellt.

     

    „Genossenschaftsbanken stehen unter zunehmendem Druck, sich zu modernisieren, ohne dabei die Nähe zum Menschen zu verlieren, die ihr Wertangebot ausmacht“, sagt Hofsink. „Dies bietet FintechWerx die Möglichkeit zu zeigen, wie wir Institutionen dabei unterstützen, fragmentierte Daten in klare strategische Erkenntnisse umzuwandeln, und wie sie durch einen effizienteren und skalierbaren Antragsprozess im KMU-Kreditgeschäft effektiver konkurrieren können.“

     

    Die FintechWerx-Plattform wurde entwickelt, um Finanzinstituten dabei zu helfen, ihre Entscheidungsfindung durch Wettbewerbsanalysen, Mitgliedersegmentierung, prädiktive Analysen und den Zugriff auf institutionelle Daten mittels natürlicher Sprache zu verbessern. Die Plattform wurde konzipiert, um die Verzögerung zwischen Datenerfassung und Maßnahmen zu verringern, wodurch Finanzinstitute einen unmittelbareren Einblick in die Bedürfnisse ihrer Mitglieder, ihre Marktpositionierung und Wachstumsmöglichkeiten erhalten.

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