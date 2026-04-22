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    Woidke

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    Viele Ostdeutsche auf gesetzliche Rente angewiesen

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz nennt gesetzliche Rente nur Basisabsicherung
    • Woidke fordert Berücksichtigung ostdeutscher Lage
    • Über 820000 beziehen überwiegend gesetzliche Rente
    Woidke - Viele Ostdeutsche auf gesetzliche Rente angewiesen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    POTSDAM (dpa-AFX) - Das von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vertretene Konzept einer gesetzlichen Rente als "Basisabsicherung" stößt bei Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke auf Widerspruch. "Ein Großteil der Ostdeutschen hatte - trotz oftmals 45 und mehr Berufsjahren - einfach nicht die Möglichkeit, sich andere Grundlagen der Altersversorgung zu schaffen", erklärte der SPD-Politiker auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Brandenburger Rentnerinnen und Rentner seien durch diese besonderen Bedingungen überwiegend auf die gesetzliche Rente angewiesen.

    "Diesem Umstand muss in der Debatte Rechnung getragen werden", forderte Woidke. "Denn am Ende des Arbeitslebens haben auch diese Menschen ein Recht auf eine vernünftige Rente, welche auf Dauer ihren Lebensstandard sichert. Alles andere wäre ungerecht."

    Rente nur als "Basisabsicherung"?

    Kanzler Merz hatte am Montag beim Bundesverband deutscher Banken gesagt: "Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter." Der CDU-Chef verwies dabei auf die Notwendigkeit zusätzlicher Altersvorsorge. Seinen Äußerungen stießen bei anderen Parteien auf viel Kritik, selbst in der CDU wurde Widerspruch laut.

    Das zeigt die Statistik

    Laut Staatskanzlei beziehen in Brandenburg mehr als 820.000 Menschen eine Altersversorgung überwiegend aus der gesetzlichen Rente. Nach Angaben des Amtes für Statistik von 2023 beträgt diese bei Männern durchschnittlich 1.424 Euro monatlich, bei Frauen 1.231 Euro - bei einem Erwerbsalter von überwiegend 45 Jahren.

    Nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen stünden den fraglichen Rentnerinnen und Rentnerinnen 1.253 Euro (Männer) beziehungsweise 1.083 Euro (Frauen) ohne weitere Abzüge zur Verfügung. Gleichzeitig hätten sie die gleichen Belastungen durch steigende Preise zu verkraften wie alle anderen auch./kr/DP/jha






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